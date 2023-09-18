ДОЛЬЧЕ ВИТА В ТАЛЛИННЕ ⟩ Смотрите, как богатые и красивые отдыхают на итальянский манер

Живая музыка и пение от маэстро Томмасо Примавера и Филиппо Поццо собрало более сотни гостей. Атмосфера была наполнена вкусами настоящей итальянской кухни и праздником. Гостям было предложено специальное меню, а также приветственный напиток от заведения.

Завораживающие голоса двух талантливых исполнителей не отпускали гостей мероприятия с танцпола.

«Как замечательно, что в Таллинне наконец-то появилось место, где можно насладиться ужином, послушать живую музыку, а так же потанцевать», - сказала гостья мероприятия.