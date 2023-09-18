ДОЛЬЧЕ ВИТА В ТАЛЛИННЕ ⟩ Смотрите, как богатые и красивые отдыхают на итальянский манер

В минувшую пятницу, 15 сентября, в столичном ресторане Bacio состоялся вечер итальянской музыки La Fiesta Italiana.
Живая музыка и пение от маэстро Томмасо Примавера и Филиппо Поццо собрало более сотни гостей. Атмосфера была наполнена вкусами настоящей итальянской кухни и праздником. Гостям было предложено специальное меню, а также приветственный напиток от заведения.
Завораживающие голоса двух талантливых исполнителей не отпускали гостей мероприятия с танцпола.
«Как замечательно, что в Таллинне наконец-то появилось место, где можно насладиться ужином, послушать живую музыку, а так же потанцевать», - сказала гостья мероприятия.
В зале можно было встретить таких звездных гостей как певица Лаура Пыльдвере, дизайнер Герли Шантелль, ведущий Анатолий Эйн и других.