Когда кассир в магазине спрашивает тебя об этом, никогда не отвечай отказом

Как часто в твоей жизни происходят маленькие позитивные моменты? А знаешь ли ты, как можно мгновенно поднять настроение себе и окружающим? Вот тебе улыбнулась женщина-кассир - и жизнь стала светлее. Веди именно из таких мгновений и складывается наша жизнь. И очень важно научиться замечать эти моменты. А лучше всего создавать их самостоятельно, пишет Takprosto.
Мы заходим в магазины практически каждый день. Сегодня, с развитием сети супермаркетов, совершая покупки, мы соприкасаемся с кассиром на кассе. Да, многие выбирают кассы самообслуживания, но если ты хочешь поднять настроение другому человеку, то лучше воспользоваться обычной кассой. Как правило, работает в магазинах женщина-кассир. Мужчины, конечно, тоже встречаются, но сейчас реже.
И вот только представь, целый день она сидит за этой кассой и, возможно, мечтает о другой жизни для себя. Настроение у нее под конец дня не очень хорошее. Покупатели бывают очень разными, некоторые так и норовят нахамить или оскорбить. Если ты видишь такую уставшую кассиршу, просто подойди на кассу к ней. И на ее стандартный вопрос, который она обязана задать: «Может, что-то еще?» - никогда не отвечай сухо: «Нет». У нас такое может произойти скорее в кассе на заправочной станции, в киоске или в столовой. Хотя и в супермаркете никто не исключает подобного вопроса.
Просто скажи ей: «Да». Даже если тебе ничего не надо купить. Кассир чаще слышит «нет», чем «да», и такой ответ выведет ее из автоматического состояния. Ее мозг начнет работать, и нейронные связи возобновят свою работу. А когда она задаст уточняющий вопрос, что же тебе еще предложить, ответь необычным предложением. Скажи просто: «Пожелайте мне удачи», «Пожелайте мне счастья» или что-нибудь в этом направлении. Такой ответ разрядит рабочую напряженную обстановку и вернет кассиру вкус к жизни.
Изменения в жизни
Ведь если мы просим человека пожелать нам удачи, значит, для нас важно услышать слова поддержки именно от этого человека. И в действительности ты делаешь просто жест уважения, но помогаешь человеку улыбнуться и увидеть, что жизнь прекрасна. Только не забывай, что произносить это надо в хорошем настроении и с улыбкой на лице. Иначе это будет выглядеть как издевательство над человеком и его эмоциями. Да и кому хочется шутить, когда у него плохое настроение.
Но если у тебя хорошее настроение и ты попросишь кассира пожелать тебе удачи, то заметишь, что не только у кассира поднимется настроение. Вся очередь за тобой улыбнется и передаст частичку своего хорошего настроения уже другому человеку.
Кассир обязательно тебе пожелает удачи и счастья и с хорошим настроением продолжит обслуживать покупателей. А ты запустишь цепочку добра, где каждый последующий участник будет всё с большей вероятностью отдавать свое хорошее настроение другому. И если мы научимся быть более открытыми и радостными, делиться своими хорошими настроением и улыбкой, тогда в нашем мире будет меньше зла, агрессии и недопонимания. И давай прямо сегодня запустим цепочку добра и, зайдя в магазин или на заправочную станцию, обязательно пожелаем удачи кассиру или просто улыбнемся ему.