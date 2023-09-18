Когда кассир в магазине спрашивает тебя об этом, никогда не отвечай отказом

Мы заходим в магазины практически каждый день. Сегодня, с развитием сети супермаркетов, совершая покупки, мы соприкасаемся с кассиром на кассе. Да, многие выбирают кассы самообслуживания, но если ты хочешь поднять настроение другому человеку, то лучше воспользоваться обычной кассой. Как правило, работает в магазинах женщина-кассир. Мужчины, конечно, тоже встречаются, но сейчас реже.

И вот только представь, целый день она сидит за этой кассой и, возможно, мечтает о другой жизни для себя. Настроение у нее под конец дня не очень хорошее. Покупатели бывают очень разными, некоторые так и норовят нахамить или оскорбить. Если ты видишь такую уставшую кассиршу, просто подойди на кассу к ней. И на ее стандартный вопрос, который она обязана задать: «Может, что-то еще?» - никогда не отвечай сухо: «Нет». У нас такое может произойти скорее в кассе на заправочной станции, в киоске или в столовой. Хотя и в супермаркете никто не исключает подобного вопроса.