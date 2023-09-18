ФОТО ⟩ «Мы гоняем не для веселья, а ради спасения жизней»: сотрудница скорой не доехала на вызов, ей самой потребовалась помощь

«На этот раз получилось так, что те, кто оказывают помощь, стали теми, кто в ней нуждается», - написал в социальных сетях работник Таллинской скорой помощи, поделившись фотографиями субботней аварии, в которой пострадал работник «скорой». Оперативный руководитель Таллиннской скорой помощи сообщил, что за последние несколько лет произошел только один подобный случай с пострадавшими, пишет Elu24.