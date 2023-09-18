Несколько раз в год - то в Таллинне, то в Нарве - проходит фестиваль «Будь как дома, путник!» В эту субботу сердце русского рока громко билось в столице. Мероприятие собирает под одной крышей и матерых рокеров, и маленьких путников - самым юным любителям рок-музыки всего три-четыре года. А еще на этом необычном мероприятии в клуб пускают даже со своей едой!
ИНТЕРВЬЮ С ВЕДЬМОЙ ⟩ Сердце русского рока громко стучит в Таллинне: смотрите, как прошел самый уютный фестиваль
В субботу, 16 сентября, в столичном клубе Helitehas прошел фестиваль популярных рок-хитов «Будь как дома, путник!-8». Перед началом концерта мы пообщались с Надеждой Зеленко, которая в образе ведьмы исполняет свои версии песен «Короля и Шута». Таллиннский трибьют «Ведьма и Осел» назван в честь одного из хитов легендарной группы, а солистка уверена: такими популярными песни КиШа у подрастающего поколения сделал TikTok. Смотрите видео!
«Все люди, которые приходят к нам на фестиваль - это путники. Мы их очень ждем, мы очень рады всех их видеть. Они все очень разные: от трех-четырех лет до бесконечности, мы не спрашиваем паспорта. Видно, что люди взрослые и осознанные. Все вместе мы поем любимые песни в классной компании», - рассказывает о мероприятии Надежда Зеленко - не только очаровательная ведьма из группы «Ведьма и Осел», но и вдохновитель, и организатор фестиваля «Будь как дома, путник».
Впрочем, жителям Эстонии так полюбился рок-фестиваль, что этой осенью самые преданные путники поддержали его финансово. На платформе hooandja.ee была собрана сумма денег, на которую организаторы сделали фотозону, купили баннер, добавили файер-шоу.
«Люди, которые ходят к нам постоянно, скинулись деньгами, чтобы сделать фестиваль еще круче», - говорит Надежда.
Послушать любимые песни групп «Король и Шут», «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Кино», «Би-2» пришли не только матерые рокеры, но и начинающие меломаны от 4 до 18 лет. Специально для них возле сцены была создана безопасная зона с ограждением - для «Юных путников». Идея замечательная, ведь в азарте самые отчаянные взрослые посетители концерта начинали слэмиться. Еще одно важное условие - несовершеннолетние могут присутствовать на концерте лишь в сопровождении трезвого взрослого.
На вопрос, откуда дети знают наизусть песни группы «Король и Шут», которая давным-давно не существует, солистка группы «Ведьма и Осел» лишь разводит руками: «TikTok! TikTok - вот и всё! Мы были сами очень удивлены. Конечно, это пошел TikTok, а потом добавился сериал, опять же через ТикТок. Сотни две сегодня детей у нас на концерте - это все оттуда».
Так повелось, что на торжество рока можно приходить со своей едой, при желании можно размещаться в VIP-зонах. Поэтому зрители любят приходить сюда отмечать дни рождения и другие важные даты.
«Обычно в этом заведении не принято приносить с собой еду, но мы договорились с хозяевами клуба, - рассказывает Надежда. - Мы делаем много чего, что обычно не принято на таких концертах, мы делаем атмосферу более уютной. Люди приходят компаниями праздновать свои дни рождения. Почему бы и нет? Более того, на нашем втором фестивале познакомилась одна пара, у которых я провела свадьбу месяц назад».
На фестивале «Будь как дома, путник!-8» выступили четыре ярких коллектива - таллиннские «Грех», «Огни большого города», «Ведьма и Осел», а также гости из Латвии - группа «Север». В перерывах зрители участвовали в конкурсах и получали подарки в таких номинациях как «Самый первый купивший билет онлайн», «Первый, кто купил билет на входе за наличные». Каждую песню в толпе встречали восторженными возгласами и пели всем залом!
Хэдлайнеры каждого «Будь как дома, путник!», столичный трибьют «Короля и Шута» группа «Ведьма и Осел», снова удивила своих поклонников. Песни сопровождались настоящим мини-спектаклем: по сцене носили связанную ведьму, здесь был Горбун, зловеще веселился Шут. В рубрике «Караоке с Ведьмой» выступили юные путники - Алиса, Элина и Никита, которые до этого участвовали в конкурсе на лучшее исполнение песни КиШа.
«Зрители голосовали лайками, комментариями, и выбрали троих участников - 9, 10 и 11 лет. Сегодня мы их увидим на сцене, даже с гитарой», - рассказала о самых маленьких артистах этого вечера Надежда.
Смотрите яркую галерею с этого зажигательного мероприятия! Ищите себя и друзей на фото, ведь в этот раз собралось около тысячи путников!