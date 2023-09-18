ИНТЕРВЬЮ С ВЕДЬМОЙ ⟩ Сердце русского рока громко стучит в Таллинне: смотрите, как прошел самый уютный фестиваль

На вопрос, откуда дети знают наизусть песни группы «Король и Шут», которая давным-давно не существует, солистка группы «Ведьма и Осел» лишь разводит руками: «TikTok! TikTok - вот и всё! Мы были сами очень удивлены. Конечно, это пошел TikTok, а потом добавился сериал, опять же через ТикТок. Сотни две сегодня детей у нас на концерте - это все оттуда».

Так повелось, что на торжество рока можно приходить со своей едой, при желании можно размещаться в VIP-зонах. Поэтому зрители любят приходить сюда отмечать дни рождения и другие важные даты.

«Обычно в этом заведении не принято приносить с собой еду, но мы договорились с хозяевами клуба, - рассказывает Надежда. - Мы делаем много чего, что обычно не принято на таких концертах, мы делаем атмосферу более уютной. Люди приходят компаниями праздновать свои дни рождения. Почему бы и нет? Более того, на нашем втором фестивале познакомилась одна пара, у которых я провела свадьбу месяц назад».

Благодаря преданным поклонникам, на сцене вспыхивали фейрверки. Фото: Konstantin Sednev