На прошлой неделе в TikTok распространилась видеозапись инцидента с издевательствами в школе, на которой мальчик начальных классов избивает полотенцем лежащего на полу одноклассника. «Ученики объясняют, что это была шутка, и выложили видео», - говорит Лууле Нийнесалу, директор школы-детского сада Пеэтри. Количество тревожных «шуточных видеороликов» о насилии в эстонских школах растет.
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«НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!» ⟩ Видео в TikTok, где один школьник бьет другого полотенцем, привлекло внимание полиции
На прошлой неделе в редакцию Elu24 оступила информация о размещенном в TikTok видеоролике, в котором школьник избивает полотенцем лежащего на полу одноклассника. Мальчик на полу просит прекратить его бить. Автор ролика не стал вмешиваться, а выложил видео в Сеть.