«НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!» ⟩ Видео в TikTok, где один школьник бьет другого полотенцем, привлекло внимание полиции

На прошлой неделе в TikTok распространилась видеозапись инцидента с издевательствами в школе, на которой мальчик начальных классов избивает полотенцем лежащего на полу одноклассника. «Ученики объясняют, что это была шутка, и выложили видео», - говорит Лууле Нийнесалу, директор школы-детского сада Пеэтри. Количество тревожных «шуточных видеороликов» о насилии в эстонских школах растет.