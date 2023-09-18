ГОРОСКОП НА 19 СЕНТЯБРЯ ⟩ Овнам и Ракам стоит довериться интуиции, а слишком активным Весам – сделать паузу

Финансовая картина не столь радужна и благополучна, как хотелось бы, да и ваши расходы порой необдуманны. Нежелательно покупать дорогие украшения, наряды, косметику: сегодня вам может изменить обычное пристрастие к классике во всем, невесть откуда появляется тяга к вещам ярким, экстравагантным – позже вы так и не сможете понять, зачем же были сделаны столь странные приобретения.

Весы

Для вас нет ничего невозможного, однако некоторые цели совершенно не стоят тех усилий, которые нужно приложить для их достижения. Весы не склонны прислушиваться к доводам логики и здравого смысла, эмоции толкают их на поступки странные, необдуманные и просто глупые. Советуйтесь с человеком, которому доверяете, если не хотите увязнуть в нелепых недоразумениях, порожденных вашими ошибками.

В том, что касается денег, вам определенно не везет, но о безграничной удаче в любви говорить не приходится: вместо того, чтобы наслаждаться общением с любимым человеком, вы начинаете выяснять отношения, спорить о мелочах, совершенно не заслуживающих внимания.

Скорпион

День удачный, интересный, наполненный приятными событиями. Очень хорошо он подходит для новых знакомств, а также для неформальных встреч с людьми, с которыми вы связаны деловыми отношениями. Вовсе не обязательно обсуждать вопросы профессионального характера: достаточно провести приятное впечатление, воспользоваться своим обаянием – и человек, от чьего мнения многое зависит, будет на вашей стороне.