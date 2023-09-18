ВИДЕО ⟩ Горячая эстонская предпринимательница рассказала, почему экстренно уменьшила ягодицы

«Мой организм не смог привыкнуть к ягодичным имплантам, поэтому я была вынуждена их удалить», - делится Адриана Викс, любящая порядок эстонская предпринимательница, которая мечтала о самых красивых контурах тела. В откровенном интервью Кристина Пяртельпоэг также впервые признается, что ей предстоит операция по абдоминопластике, операция с целью восстановления эстетических пропорций живота. Какие импланты удалили предпринимательнице, смотрите в свежем выпуске новой программы эстонского блогера Кристины Пяртельпоэг!