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ВИДЕО ⟩ Горячая эстонская предпринимательница рассказала, почему экстренно уменьшила ягодицы

Крислин Метсанурм Кристина Пяртельпоэг
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На портале Elu24 начинается новая серия передач «Кристина идет в гости». В первом эпизоде предпринимательница Адриана Викс открывает дверь своего дома.
На портале Elu24 начинается новая серия передач «Кристина идет в гости». В первом эпизоде предпринимательница Адриана Викс открывает дверь своего дома. Фото: Pilt saatest

«Мой организм не смог привыкнуть к ягодичным имплантам, поэтому я была вынуждена их удалить», - делится Адриана Викс, любящая порядок эстонская предпринимательница, которая мечтала о самых красивых контурах тела. В откровенном интервью Кристина Пяртельпоэг также впервые признается, что ей предстоит операция по абдоминопластике, операция с целью восстановления эстетических пропорций живота. Какие импланты удалили предпринимательнице, смотрите в свежем выпуске новой программы эстонского блогера Кристины Пяртельпоэг!

Портал Elu24 запускает цикл передач «Кристина идет в гости», в рамках которого каждую неделю один из известных эстонских деятелей будет открывать двери своего дома для Кристины.

В первом эпизоде Кристина Пяртельпоэг отправляется в гости к известному мастеру и педагогу перманентного макияжа Адриане Викс, более известной широкой публике как владелица салона красоты Bombshell.

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