ФОТО ⟩ Первые ночные заморозки: осень еще не началась, а в Эстонии уже холодно

«Ночь была умеренно холодной!» - пишут в понедельник утром в социальных сетях. Ранним утром в некоторых местах Эстонии ощущалась минусовая температура, пишут Elu24.
Осень официально начнется только в субботу 23 сентября, но первые ночные заморозки уже успели покрыть стекла автомобилей тонким слоем льда.
О первых ночных заморозках было сделано несколько публикаций и в специализированной группе Ilmahuvilised в Facebook. «Уже потихоньку холодает, хотя ласточки еще здесь!» - написал в понедельник утром житель Колга-Яани.
«Первые заморозки уже наступили, на крыше моей машины уже иней», - сообщил житель Тартуского уезда, а житель Вяйке-Маарья поделился фотографией замерзшего стекла своего автомобиля.
Эстонская компания Paul-Tech, специализирующаяся на точном земледелии, также сообщила в социальных сетях, что ее станции в нескольких местах Эстонии зафиксировали температуру ниже нуля градусов по Цельсию. «Хотя астрономическое лето еще продолжается, приход осени наградил нас первыми ночными заморозками».
«Например, в Кехтна температура опустилась до 1,1 градуса ниже нуля», - говорится в публикации.
По данным станций, ночь была умеренно холодной, но жителей утешают тем, что впереди нас ждут теплые осенние ночи. «Долгосрочный прогноз погоды обещает не по сезону теплые осенние ночи».
По данным метеослужбы, ближе к ночи вторника потеплеет. Температура воздуха по всей Эстонии составит от 5 до 12 градусов по Цельсию, на западном побережье ночью будет до 17 градусов тепла.