ФОТО ⟩ Первые ночные заморозки: осень еще не началась, а в Эстонии уже холодно

Осень официально начнется только в субботу 23 сентября, но первые ночные заморозки уже успели покрыть стекла автомобилей тонким слоем льда.

О первых ночных заморозках было сделано несколько публикаций и в специализированной группе Ilmahuvilised в Facebook. «Уже потихоньку холодает, хотя ласточки еще здесь!» - написал в понедельник утром житель Колга-Яани.

«Первые заморозки уже наступили, на крыше моей машины уже иней», - сообщил житель Тартуского уезда, а житель Вяйке-Маарья поделился фотографией замерзшего стекла своего автомобиля.

Эстонская компания Paul-Tech, специализирующаяся на точном земледелии, также сообщила в социальных сетях, что ее станции в нескольких местах Эстонии зафиксировали температуру ниже нуля градусов по Цельсию. «Хотя астрономическое лето еще продолжается, приход осени наградил нас первыми ночными заморозками».

«Например, в Кехтна температура опустилась до 1,1 градуса ниже нуля», - говорится в публикации.

По данным станций, ночь была умеренно холодной, но жителей утешают тем, что впереди нас ждут теплые осенние ночи. «Долгосрочный прогноз погоды обещает не по сезону теплые осенние ночи».