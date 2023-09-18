В 2006 году история австрийки Наташи Кампуш потрясла весь мир. Ей удалось сбежать от своего похитителя, который восемь лет держал ее взаперти в подвале своего дома. Как сложилась жизнь Кампуш с тех пор и чем она занимается сегодня?

2 марта 1998 года десятилетняя Наташа Кампуш, как обычно, вышла из своего дома в венском районе Донауштадт, чтобы пойти в школу. Ей не очень хотелось идти в школу, так как каникулы только что закончились, и она все еще находилась под впечатлением от летнего отдыха с отцом в Венгрии, пишет Naine. Ее родители были в разводе, и Наташа проводила время с каждым из них по отдельности. После каникул жизнь вернулась в обычное русло: учеба, работа по дому - все как обычно.