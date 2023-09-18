ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ МОШЕННИК?! ⟩ Жительница Ида-Вирумаа потеряла от любви не только голову, но и деньги

Общение, начавшееся в Facebook, быстро набрало обороты, и уже через четыре дня после знакомства, мужчина из Тырва приехал к Майре в Ида-Вирумаа. «Он обладает невероятными актерскими навыками, при общении с ним ты словно впадаешь в гипнотический транс. Ты вообще не понимаешь, что происходит», - говорит Майре, по словам которой, человек из Тырва был похож на принца на белом коне. «О, как он заботился, он был таким предупредительным, говорил о большой любви, делал работу по дому, открывал для меня дверь машины», - вспоминает Майре. Мужчина прожил у нее 10 дней.