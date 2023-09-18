Телеведущая, журналистка и бывший член Рийгикогу Майре Аунасте приняла новый вызов и в течение недели будет приветствовать радиослушателей в утренней программе радио Elmar, пишет Elu24.
Бывший депутат Рийгикогу пожаловалась на скудную пенсию: хочу, чтобы хватало на бутерброд с колбасой
«Радио призвано давать информацию и развлекать. Я занимаюсь тем, что мне больше всего подходит - говорю», - считает Майре Аунасте, которая надеется вызвать у слушателей положительные эмоции.
По словам известной телеведущей, она изменила направленность своих тем и не стремится углубляться в политику или сложные мировоззренческие вопросы. Вместо этого она старается сосредоточиться на том, как сделать передачу приятной и увлекательной, с лучшей музыкой, веселыми и интересными разговорами.
Рассказывая о своей работе на радио, Аунасте отметила, что музыка занимает для нее особое место, и она даже называет ее своим источником счастья. «Даже если я уже не смогу ходить, если я смогу двигать только одной рукой, только музыка сделает меня счастливой», - говорит она.
В сентябре известные и остроумные приглашенные ведущие приветствуют тех, кто просыпается вместе с утренней программой радио Elmar. Помимо основных ведущих Тийу Соммер и Лаури Херманна, зрителей уже радовали Михкель Рауд и Анне Веэсаар. Утренняя программа Elmar с приглашенными ведущими выходит в эфир по будням с шести до десяти часов.
В апреле этого года Аунасте рассказала в программе Hommik Anuga, что в октябре она переезжает в Португалию. «Я собираюсь жить там в мрачном одиночестве, глядя вниз с вершины холма, не говоря ни слова по-португальски, и скука, наверное, убьет меня», - сказала Аунасте. Однако она призналась, что будет продолжать работать в качестве журналиста-фрилансера.
«Я не хочу повторять эту глупость, но хочу, чтобы мне хватало на бутерброд с колбасой. Я не ем колбасу, но мне нравится, когда у меня есть достаточно денег», - сказала Аунасте, признавшись, что не может прожить на свою пенсию.