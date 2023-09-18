Лайма Вайкуле: «Я была за рулем и сбила женщину. Убивать – это очень страшно»

«В моей жизни так много всего было плохого. Например, я была за рулем и сбила женщину. Я была не виновата – эта женщина выскочила перед троллейбусом – и случилась эта авария. И я ее сбила. Не на смерть, слава богу. Я хочу сказать, что убивать – это очень страшно. У меня была год психологическая травма. Я не могла садиться за руль, – рассказала артистка. – Я ее не убила, я сбила. Помню, как я хотела спасать, встала на дорогу, меня могли сбить машины, и мне было все равно. Я думала только, что мне надо ее спасти».