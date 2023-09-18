Лайма Вайкуле: «Я была за рулем и сбила женщину. Убивать – это очень страшно»

Латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, которое 15 сентября опубликовано на ее канале в YouTube, в контексте разговора о полномасштабном вторжении РФ в Украину призналась, что однажды сбила женщину, после чего поняла, как тяжело осознавать, что ты можешь убить человека, пишет Гордон.
«В моей жизни так много всего было плохого. Например, я была за рулем и сбила женщину. Я была не виновата – эта женщина выскочила перед троллейбусом – и случилась эта авария. И я ее сбила. Не на смерть, слава богу. Я хочу сказать, что убивать – это очень страшно. У меня была год психологическая травма. Я не могла садиться за руль, – рассказала артистка. – Я ее не убила, я сбила. Помню, как я хотела спасать, встала на дорогу, меня могли сбить машины, и мне было все равно. Я думала только, что мне надо ее спасти».
По словам артистки, пережив это, она не понимает, как люди могут осознанно вторгаться на чужие земли и совершать убийства.
«Что у человека в голове, что ты приходишь на другую землю, в другую страну и убиваешь? Что с ним? Как он будет дальше жить, я не понимаю. И никогда в жизни не смогу одобрять, что можно пойти на другую землю убивать там людей. Не понимаю», – резюмировала она.