Звезда сериала «Отель Элеон» Милош Бикович впервые станет отцом

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. <...> Спасибо всем за ваши добрые слова и просим СМИ и журналистов нас не беспокоить! Когда и если мы захотим поговорить на эту тему, мы обязательно с вами свяжемся», - написал Милош.

Звезда фильма «Холоп» выложил совместное селфи с Иваной, но на нём девушка запечатлена по грудь, так что общественность может только гадать, как давно она беременна.

Роман с Малич Милош закрутил в августе 2021 года, всего через неделю после разрыва отношений с чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной. До этого он полтора года встречался с сербской моделью Барбарой Таталович, а ещё раньше два года жил с партнёршей по фильму «Лёд» Аглаей Тарасовой. Также в числе его любовных увлечений значится российская модель Саша Лусс.