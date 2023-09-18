«Стараюсь избежать полос на теле»: Рики Мартин показал себя обнаженным в соцсетях

«Стараюсь избежать белых полос на теле», - объяснил певец в подписи к публикации, а также добавил: «Всем спасибо и пожалуйста».

Некоторые отметили, что давно ждали от певца такого «горячего», а не противоречивого инфоповода. Напомним, что в прошлом году Рики Мартин оказался в центре громких скандалов. Сначала бывший менеджер артиста Ребекка Друкер обвинила его в создании «токсичной атмосферы на рабочем месте» и нарушении контракта, а позже родной племянник Рики, Деннис Санчес Мартин, заявил, что подвергся сексуальным домогательствам со стороны певца.