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«Стараюсь избежать полос на теле»: Рики Мартин показал себя обнаженным в соцсетях

Limon.ee
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Рики Мартин.
Рики Мартин. Фото: DGP/IS/MPI/Capital Pictures

Рики Мартин неожиданно порадовал поклонников, опубликовав в Instagram фотографии, на которых он запечатлен загорающим без одежды на Багамских островах, пишет Сплетник.

«Стараюсь избежать белых полос на теле», - объяснил певец в подписи к публикации, а также добавил: «Всем спасибо и пожалуйста».

В комментариях подписчики Мартина наперебой восхищаются его физической формой.

Некоторые отметили, что давно ждали от певца такого «горячего», а не противоречивого инфоповода. Напомним, что в прошлом году Рики Мартин оказался в центре громких скандалов. Сначала бывший менеджер артиста Ребекка Друкер обвинила его в создании «токсичной атмосферы на рабочем месте» и нарушении контракта, а позже родной племянник Рики, Деннис Санчес Мартин, заявил, что подвергся сексуальным домогательствам со стороны певца.

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