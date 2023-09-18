Гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября: ловите гармонию от звезд и планет – и хорошего будет больше!

Лев

Львов ожидает достойное вознаграждение за приложенные ранее усилия - в любви, делах, работе и так далее. Все то хорошее, что они сделали в прошлом, выльется в приятное настоящее и будущее. Представители этого знака заметят приятные перемены уже в понедельник, но пиком позитива станет 19 сентября - день противостояния Солнца и Нептуна, когда внезапно могут происходить приятные вещи.

Дева

Девам нужно развиваться, двигаться вперед. Признаком того, что они движутся в верном направлении, станет ощущение теплоты в душе, а также банальное спокойствие. В случае появления трудностей и проблем на любовном фронте или в финансовой сфере стоит помнить о том, что нет худа без добра. Негативные события перевернутся в обозримом будущем, став благоприятными.

Весы

Весы - это люди, для которых стакан в большинстве случаев наполовину полон, а не пуст. Этот оптимизм и веру в лучшее им нужно не просто культивировать в самих себе, но и прививать другим. Это поможет им существенно улучшить карму и стать счастливее в будущем. Также очень полезным будет детальное планирование. Все дела нужно планировать заранее, чтобы было меньше неприятных эксцессов в такое динамичное время.

Скорпион