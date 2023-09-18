Впереди новая неделя, а значит - самое время познакомиться с прогнозом астрологов на грядущие семь дней. Эксперты DailyHoro обещают высокий уровень гармонии с точки зрения звезд и планет. Это значит, что можно ожидать хорошего настроения и приятных эмоций, преобладающих над неприятными, пишет RUS TVNET.
Гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября: ловите гармонию от звезд и планет – и хорошего будет больше!
А теперь конкретные советы для представителей каждого знака Зодиака:
Овен
Овнам не стоит отказывать в поддержке близким и друзьям. Их доброта вернется к ним сторицей. Очень важно делать все возможное для того, чтобы сделать чью-то жизнь лучше. Нельзя забывать и про себя любимых, но лучше не проявлять излишнего эгоизма, так как только взаимовыручка поможет Овнам доказать свою преданность, любовь, уважение и стремление быть рядом, быть полезными.
Телец
Астрологи отмечают, что с высокой вероятностью у многих Тельцов улучшится память, поэтому на этой неделе представителям данного знака стоит как можно чаще заниматься получением новых знаний. Можно начинать обучение, записываться на курсы или переходить на новое место работы. Процесс адаптации также будет весьма легким и лишенным напряжения, лишних переживаний.
Близнецы
Близнецам стоит заниматься творческой деятельностью. Во-первых, творчество поможет им стать лучше, очиститься от негатива, а также понравиться другим людям. Важно раскрыть самих себя. Что касается работы, то сейчас не нужно бежать впереди паровоза. Лучше постараться закрепить результат, достигнутый ранее. Это гораздо важнее, чем пытаться покорить новые вершины.
Рак
Ракам будет очень везти в любовной сфере, но это совсем не значит, что в делах и на работе наступает черная полоса. Напротив, это хорошее время и для торговли, и для переговоров. Отлично будут проходить все дела, связанные со взаимодействием с людьми. Работа - не панацея от неприятностей. Важно больше отдыхать, меньше переживать и почаще менять обстановку. Это очень яркое и приятное время для Раков.
Лев
Львов ожидает достойное вознаграждение за приложенные ранее усилия - в любви, делах, работе и так далее. Все то хорошее, что они сделали в прошлом, выльется в приятное настоящее и будущее. Представители этого знака заметят приятные перемены уже в понедельник, но пиком позитива станет 19 сентября - день противостояния Солнца и Нептуна, когда внезапно могут происходить приятные вещи.
Дева
Девам нужно развиваться, двигаться вперед. Признаком того, что они движутся в верном направлении, станет ощущение теплоты в душе, а также банальное спокойствие. В случае появления трудностей и проблем на любовном фронте или в финансовой сфере стоит помнить о том, что нет худа без добра. Негативные события перевернутся в обозримом будущем, став благоприятными.
Весы
Весы - это люди, для которых стакан в большинстве случаев наполовину полон, а не пуст. Этот оптимизм и веру в лучшее им нужно не просто культивировать в самих себе, но и прививать другим. Это поможет им существенно улучшить карму и стать счастливее в будущем. Также очень полезным будет детальное планирование. Все дела нужно планировать заранее, чтобы было меньше неприятных эксцессов в такое динамичное время.
Скорпион
Скорпионам сейчас ни в коем случае нельзя зацикливаться на неприятностях. Да, могут происходить некоторые неприятные вещи, но они с легкостью могут разбиться об уверенность этих людей, их любовь к жизни и стремление стать успешнее. Планеты и звезды настраивают Скорпионов на марафон, а не на спринт. Нужно поберечь силы для важных дел и скрупулезной работы. Быстрых успехов можно не ждать.
Стрелец
Стрельцам важно помнить одну простую истину: порой достаточно просто изменить свое отношение к проблемам, чтобы решить их. Нет более лучшего момента для подобных перемен, чем сейчас. Меркурий и Венера объединят усилия для того, чтобы активизировать в Стрельцам их самые сильные качества. Это лучшее время для поиска новых увлечений, знакомств и активности в целом.
Козерог
Козероги могут столкнуться с проблемами на работе или в любви, но сейчас стоит относиться к этому как к какой-то затейливой игре. Используя хитрые комбинации и сложные ходы, Козероги не станут счастливыми. Нужно быть проще, а также избегать провокаций в сторону других людей. Это их главная задача на конец сентября и на эту неделю в частности.
Водолей
Любое потворство пессимизму принесет Водолеям лишь проблемы. Переживать слишком сильно и долго относительно того, что им неподвластно, точно не стоит. Желательно сохранять при этом ясность и чистоту мышления - не налегать на горячительные напитки и всегда здраво оценивать ситуацию, принимая решения только на холодную голову, а не на эмоциях или на основе интуиции.
Рыбы
У Рыб наступает идеальное и очень благоприятное время. Оно хорошо подойдет для кардинальных внешних метаморфоз - новой прически, обновления гардероба и так далее. В попытках стать красивее или умнее важно помнить одну простую истину - совершенных людей не существует. Стремиться к идеалу можно и нужно, а вот переживать из-за того, что стать идеальными не получилось, точно не стоит.