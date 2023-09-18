НИКОГДА НЕ ДОГАДАЕТЕСЬ ⟩ В какое время дня лучше всего пить кофе

Потягивая по утрам ароматную кружку кофе, задумывались ли вы о том, как влияет коффеин на организм и когда его следует употреблять для получения бодрящего эффекта? Об этом расскажет Naine.
Какой химикат может действовать как пестицид, помогать недоношенным детям правильно дышать и улучшать спортивные результаты? Правильно, это кофеин.
В небольших дозах кофеин, однако, не является ядом, а, наоборот, полезен для человека. Он стимулирует кровообращение и пищеварение, снимает усталость и повышает артериальное давление.
Как получить, максимальную пользу от утреннего кофе
Широко распространено мнение, что лучшее время для утреннего кофе - 90-120 минут после пробуждения. Это объясняется тем, что уровень кортизола - гормона, стимулирующего утреннее возбуждение, - повышается рано утром, но со временем снижается.
Поэтому идеальное время для употребления кофе - середина утра, когда уровень кортизола низкий и вы чувствуете легкую сонливость или дремоту.