НИКОГДА НЕ ДОГАДАЕТЕСЬ ⟩ В какое время дня лучше всего пить кофе

Какой химикат может действовать как пестицид, помогать недоношенным детям правильно дышать и улучшать спортивные результаты? Правильно, это кофеин.

В небольших дозах кофеин, однако, не является ядом, а, наоборот, полезен для человека. Он стимулирует кровообращение и пищеварение, снимает усталость и повышает артериальное давление.

Как получить, максимальную пользу от утреннего кофе

Широко распространено мнение, что лучшее время для утреннего кофе - 90-120 минут после пробуждения. Это объясняется тем, что уровень кортизола - гормона, стимулирующего утреннее возбуждение, - повышается рано утром, но со временем снижается.