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НИКОГДА НЕ ДОГАДАЕТЕСЬ ⟩ В какое время дня лучше всего пить кофе

Трийн Пальмипуу
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Девушка за чашкой кофе. Снимок иллюстративный.
Девушка за чашкой кофе. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Потягивая по утрам ароматную кружку кофе, задумывались ли вы о том, как влияет коффеин на организм и когда его следует употреблять для получения бодрящего эффекта? Об этом расскажет Naine.

Какой химикат может действовать как пестицид, помогать недоношенным детям правильно дышать и улучшать спортивные результаты? Правильно, это кофеин.

В небольших дозах кофеин, однако, не является ядом, а, наоборот, полезен для человека. Он стимулирует кровообращение и пищеварение, снимает усталость и повышает артериальное давление.

Как получить, максимальную пользу от утреннего кофе

Широко распространено мнение, что лучшее время для утреннего кофе - 90-120 минут после пробуждения. Это объясняется тем, что уровень кортизола - гормона, стимулирующего утреннее возбуждение, - повышается рано утром, но со временем снижается.

Поэтому идеальное время для употребления кофе - середина утра, когда уровень кортизола низкий и вы чувствуете легкую сонливость или дремоту.

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