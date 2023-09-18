ВИДЕО ⟩ При аварии на американских горках пострадали восемь человек

Уточняется, что всё случилось в субботу, 17 сентября, в 22:10 (по местному времени) на аттракционе «Хёлленблиц», где вагонетки могут разгоняться до 80 километров в час. По некоторым оценкам, это самые крупные крытые американские горки в мире.

Известно, что пострадавшие в результате инцидента получили лёгкие травмы, их отправили на амбулаторное лечение. Доступ к аттракциону после случившегося заблокировала полиция. Почему вагонетки столкнулись - не уточняется.

СМИ утверждают, что перед использованием аттракцион тщательно проверяли. При этом не только «Хёлленблиц» столкнулся с поломкой. В первый день фестиваля подобное произошло ещё на трёх других аттракционах.