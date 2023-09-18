Гороскоп на 18 сентября для всех знаков Зодиака: кого ожидают проблемы финансового характера?

Прекрасный день для романтического путешествия с любимым человеком. Тех, кто отправляется в поездку в одиночестве, могут ожидать приятные знакомства. Разногласия с родственниками могут касаться ваших увлечений, привычного способа проведения досуга. Будьте готовы пойти на небольшие уступки.

Весы

Состояние профессиональных дел не радует, однако в случае появления серьезных трудностей вы можете рассчитывать на помощь высокопоставленных особ. Бизнесменов ожидают проблемы финансового характера; именно деньги будут основной причиной споров с партнерами и наемными работниками. При этом Весам-служащим не возбраняется обсуждение вопроса о повышении заработной платы.

С близкими вы ладите легко, и даже необходимость обсудить сложные вопросы не должна пугать вас - разногласий не предвидится. Высок жизненный потенциал, самочувствие будет хорошим, нагрузки не покажутся утомительными.

Скорпион

Скорпионы смогут добиться многого, если здраво оценят свои возможности и не станут браться за решение слишком сложных задач. Помните, что силы ваши небезграничны, а оснований рассчитывать на поддержку со стороны маловато. Не стоит брать на себя ответственность за поступки других людей; эта рекомендация касается как работы, так и семейных дел.

Серьезные разногласия возможны у влюбленных, особенно трудно придется парам с большой разницей в возрасте. Скорпионы склонны чрезмерно опекать не только детей и нуждающихся в помощи родственников, но и друзей, которые едва ли будут этому рады.

Стрелец