Умер режиссер сериала «Марьина роща» Александр Хван

Причина смерти режиссёра не раскрывается, однако известно, что он страдал хронической обструктивной болезнью лёгких, вызванной многолетним курением. В феврале 2020 года из-за обострения заболевания Хван провёл две недели в коме.

Александр Хван окончил режиссёрский факультет ВГИКа в 1980 году. Известность к нему пришла после выхода в 1992 году картины «Дюба-дюба», где главную роль исполнил Олег Меньшиков. Фильм был удостоен награды кинопрессы за лучший дебют. Стоит отметить, что, помимо работы над фильмами, кинематографист также снимал сериалы, среди самых известных - «Марьина роща», «Сильнее судьбы» и «Взгляд из вечности». Помимо режиссуры Хван также известен актерскими работами в фильмах «Научная секция пилотов», «Питер FM» и сериале «Дети Арбата». С 1996 года Хван входил в правление Киностудии имени Горького. Также он являлся секретарём правления Союза кинематографистов России.