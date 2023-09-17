«Орал от боли»: Костомаров рассказал о чувствах после ампутации конечностей

О болезни он согласился рассказать в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. По словам спортсмена, это необходимо, чтобы не оставалось секретов и «недосказанных вещей».

«Я орал от боли, как будто меня оперируют наживую. Ты не можешь поднять голову с подушки первое время, руку приподнять, свою обрубленную ногу приподнять тоже трудно. Как только меня начинают жалеть, я начинаю плакать», - отметил он.

Напомним, фигурист Роман Костомаров в январе 2023 года попал в реанимацию с пневмонией. Его состояние постепенно ухудшалось, у спортсмена развился сепсис, ему ампутировали стопы и кисти. Костомаров начал выходить из комы в конце зимы, а сейчас он работает над собой и восстанавливается после тяжёлой болезни.