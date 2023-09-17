«Мой муж и премьер-министр действуют на нервы». Жена известного актера Мярта Аванди о поворотном моменте в своей жизни

«Я полностью выгорела и впала в депрессию. Я не понимала, чего хочу от жизни», - признается Лийс-Катрин Аванди, которая много лет посвятила творчеству, а сейчас круто изменила свою жизнь и работает медсестрой, пишет Elu24.
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В последнее воскресенье этого года на передачу Hommik Anuga («Утро с Ану» - прим. ред.) были приглашены талантливые люди, которые из творческой карьеры перешли в медицину. Например, бывший оперный певец Андрес Кёстер начал изучать медицину во время своей сценической карьеры и сейчас работает логопедом в реабилитационном отделении Северо-эстонской региональной больнице (PERH).