«Мой муж и премьер-министр действуют на нервы». Жена известного актера Мярта Аванди о поворотном моменте в своей жизни

В последнее воскресенье этого года на передачу Hommik Anuga («Утро с Ану» - прим. ред.) были приглашены талантливые люди, которые из творческой карьеры перешли в медицину. Например, бывший оперный певец Андрес Кёстер начал изучать медицину во время своей сценической карьеры и сейчас работает логопедом в реабилитационном отделении Северо-эстонской региональной больнице (PERH).