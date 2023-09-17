ВИДЕО ⟩ 73-летняя любительница вечеринок и ночных клубов раскрыла секрет своей «молодости»

Блогер Линн Зекис, которая в 73 года ведет активную тусовочную жизни и известна в TikTok как «Серебряная сестра», до сих пор летает отдыхать в ночные клубы Ибицы, и призывает своих сверстниц делать то же самое, пишет Mirror. У себя в соцсетях она с удовольствием делится кадрами роскошного отдыха.

Несмотря на солидный возраст, женщина обожает вечеринки и ночную жизнь, которой славится этот остров. Более того, для выхода она выбирает наряды, которые в толпе и при неоновом свете делают ее практически ничем не отличимой от молоденьких девушек.

Линн уже похвасталась подписчикам роскошной виллой, где она сидит на террасе рядом с эффектным мужчиной, которого в хэштегах отметила как друга.

Блогер показала несколько нарядов, в которых будет проводить время в Испании. Это модный купальник в сеточку, который она сочетала с белой мини-юбкой на талии, стильные брюки-карго, белые кроссовки, прозрачное белое платье-макси и более короткое коричневое платье.

Для вечеринки после 1:30 ночи любительница танцев выбрала комплект из двух частей: укороченный топ и откровенную мини-юбку с ярким геометрическим узором.

Зекис советует своим фолловерам жить полной жизнью каждую минуту, ничего не откладывая на потом. Более того, она рекомендует не думать о цифре в паспорте.