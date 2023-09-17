ВИДЕО ⟩ 73-летняя любительница вечеринок и ночных клубов раскрыла секрет своей «молодости»

По словам Линн, она проживает каждый день своей жизни, как последний, и наслаждается этим. Аналогично поступать она советует и сверстникам, пишет Фокус.
Блогер Линн Зекис, которая в 73 года ведет активную тусовочную жизни и известна в TikTok как «Серебряная сестра», до сих пор летает отдыхать в ночные клубы Ибицы, и призывает своих сверстниц делать то же самое, пишет Mirror. У себя в соцсетях она с удовольствием делится кадрами роскошного отдыха.
Несмотря на солидный возраст, женщина обожает вечеринки и ночную жизнь, которой славится этот остров. Более того, для выхода она выбирает наряды, которые в толпе и при неоновом свете делают ее практически ничем не отличимой от молоденьких девушек.
Линн уже похвасталась подписчикам роскошной виллой, где она сидит на террасе рядом с эффектным мужчиной, которого в хэштегах отметила как друга.
Блогер показала несколько нарядов, в которых будет проводить время в Испании. Это модный купальник в сеточку, который она сочетала с белой мини-юбкой на талии, стильные брюки-карго, белые кроссовки, прозрачное белое платье-макси и более короткое коричневое платье.
Для вечеринки после 1:30 ночи любительница танцев выбрала комплект из двух частей: укороченный топ и откровенную мини-юбку с ярким геометрическим узором.
Зекис советует своим фолловерам жить полной жизнью каждую минуту, ничего не откладывая на потом. Более того, она рекомендует не думать о цифре в паспорте.
«Не позволяйте возрасту остановить вас!» - говорит Линн.
Женщина делится секретом, как наслаждаться жизнью, не обращая внимания на осуждения и разговоры за спиной.
«Старение уже не то, что раньше, лови каждое мгновение, как будто оно было твоим последним. Отношение решает все… честно говоря, я нервничала из-за того, что была там единственной пожилой женщиной, но, черт возьми», - продолжила 73-летняя женщина, поделившись своим опытом отдыха в ночном клубе.
Подписчики Линн в восторге от такой философии.
«Мне пришлось прочитать 73,5 раза. Ты вообще не выглядишь на свой возраст!», «Как? В 35 лет я просто не могу справиться ни с чем после 23:00», «Я хочу быть тобой, когда вырасту», - пишут в комментариях под видео.
Стоит отметить, что Линн любит украшения и аксессуары, которыми удачно дополняет любой образ, будь то дерзкий аутфит для вечеринки или элегантный ансамбль для похода в ресторан на набережной. Что касается седых волос, то Зекис не прячет их за слоями краски, отдавая предпочтение естественному цвету и не стесняясь.