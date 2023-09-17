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«Боже, какой это треш...» Надя Дорофеева впервые в карьере отменила концерт: что случилось?

Limon.ee
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Надя Дорофеева.
Надя Дорофеева. Фото: vk.com

На днях в Вене должен был состояться концерт популярной украинской певицы Нади Дорофеевой, однако за несколько часов до старта он был отменен, сообщает Униан.

Как сообщила Дорофеева на своей странице в Instagram, возникла проблема с выполнением условий, указанных в райдере. По ее словам, она с командой приехала на саундчек, однако они не смогли подключить всю аппаратуру.

«Друзья, всем привет. У нас не выполнен технический райдер. Что это значит? Это значит, что у нас просто нет возможности звучать. Даже нет моих микрофонов, кабелей, которые мы могли бы подсоединить (к аппаратуре - прим. ред.). Такое в моей карьере, к сожалению, впервые. Во-первых, хочу попросить, чтобы вы не выезжали на концерт. Что дальше будет - мы сообщим немного позже, потому что сами пока ничего не понимаем», - сказала Надя.

Она отметила, что именно по этим причинам ее концерт просто не может состояться.

«Боже, какой это треш», - добавила певица.

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