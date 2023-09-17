«Боже, какой это треш...» Надя Дорофеева впервые в карьере отменила концерт: что случилось?

Как сообщила Дорофеева на своей странице в Instagram, возникла проблема с выполнением условий, указанных в райдере. По ее словам, она с командой приехала на саундчек, однако они не смогли подключить всю аппаратуру.

«Друзья, всем привет. У нас не выполнен технический райдер. Что это значит? Это значит, что у нас просто нет возможности звучать. Даже нет моих микрофонов, кабелей, которые мы могли бы подсоединить (к аппаратуре - прим. ред.). Такое в моей карьере, к сожалению, впервые. Во-первых, хочу попросить, чтобы вы не выезжали на концерт. Что дальше будет - мы сообщим немного позже, потому что сами пока ничего не понимаем», - сказала Надя.