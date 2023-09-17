Умер поэт-песенник Николай Добронравов

«Только что узнал - не стало Николая Николаевича Добронравова», - написал Басков, процитировав перед этим строки из песни «Надежда».

Одной из первых о смерти Добронравова сообщила «Экспресс-газета». По данным издания, он умер «после тяжелой и продолжительной болезни».

Николай Добронравов - автор многих известных советских песен, которые он написал в соавторстве с женой, композитором Александрой Пахмутовой. В их числе - «Надежда», «Команда молодости нашей», «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «И вновь продолжается бой», «Птица счастья».