Больше так не делайте: пять ошибок при стирке, которые портят вещи и стиральную машину

Очень часто, загружая очередную порцию белья в стиральную машинку, мы не задумываемся, правильно ли мы это делаем, но, если машинка выходит из строя, не можем понять, что мы сделали не так.

Оказывается, при стирке люди чаще всего совершают одинаковые ошибки - всего их пять - и если знать о них заранее и пытаться избегать, то можно сохранить свою стиральную машину и белье, а значит, сберечь время, нервы и деньги.

Как продлить жизнь стиральной машины и стирать так, чтобы белье при стирке не портилось, эксперты рассказали Еxpress.co.uk.

Не стирайте все вместе на одной и той же температуре

Не стоит стирать все одновременно. Настройка температуры зависит исключительно от того, какой материал вы стираете. Как правило, полотенца и постельное белье следует стирать в теплой или горячей воде. В то время такие ткани, как хлопок и шерсть, необходимо стирать при более низких температурах, чтобы сохранить их форму. Более того, соответствующее изменение температуры убережет вашу одежду от повреждения выцветания и усадки.

Не используйте слишком много моющего средства

Чрезмерное использование моющего средства - одна из самых распространенных ошибок при стирке. Фото: Rozhnovskaya Tanya/Shutterstock