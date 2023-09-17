Знаменитого британского комика и актера обвинили в изнасилованиях

Всего предполагаемых жертв актёра четыре, самой младшей из них на момент начала их отношений было 16. Ему инкриминируют преступления, якобы имевшие место в период между 2006 и 2013 годами. Стоит заметить, что в этот промежуток времени он всё ещё состоял в браке с певицей.

Расселл Брэнд. Фото: GUS RUELAS/REUTERS

Сам Брэнд опубликовал видеообращение в социальной сети X и отверг все обвинения в свой адрес. Он заявил общественности о том, что много лет был зависим от секса и наркотиков, однако утверждает, что никогда ни к чему не принуждал своих партнёров.