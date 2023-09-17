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Знаменитого британского комика и актера обвинили в изнасилованиях

Limon.ee
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Расселла Брэнд.
Расселла Брэнд. Фото: James Manning/AP

Британского актёра и комика Расселла Брэнда, бывшего мужа певицы Кэти Перри, обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Об этот сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на показания пострадавших женщин.

Всего предполагаемых жертв актёра четыре, самой младшей из них на момент начала их отношений было 16. Ему инкриминируют преступления, якобы имевшие место в период между 2006 и 2013 годами. Стоит заметить, что в этот промежуток времени он всё ещё состоял в браке с певицей.

Расселл Брэнд.
Расселл Брэнд. Фото: GUS RUELAS/REUTERS

Сам Брэнд опубликовал видеообращение в социальной сети X и отверг все обвинения в свой адрес. Он заявил общественности о том, что много лет был зависим от секса и наркотиков, однако утверждает, что никогда ни к чему не принуждал своих партнёров.

В Кабинете министров Соединённого Королевства уже отреагировали на этот скандал. По словам председателя правительственного комитета по культуре, СМИ и спорту Кэролайн Дайннедж, она обратит внимание на те британские средства массовой информации, которые сотрудничали с комиком в то время, пишет Life.

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