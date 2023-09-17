ВИДЕО ⟩ «Как в сказке!» В Кадриорге состоялось торжественное завершение фестиваля света

На протяжении трех дней, с 14 по 16 сентября, в парках Таллинна и в Старом городе можно было полюбоваться светом огней и чудесным зрелищем, которое предложил фестиваль «Свет шагает».
Вчера, 16 сентября, фестиваль «Свет шагает» развернулся в Кадриорге и парке Паэ. Торжественное закрытие фестиваля состоялось на Лебедином пруду в 20:30, следом прошло шоу поющих фонтанов и шоу игры на лазерной арфе с участием Тийта Кикаса и Элины Нечаевой. На площадке Пиллапалу состоялось световое представление «Очарование вечера».
На территории парка Кадриорг были зажжены тысячи свечей и устроено множество световых инсталляций.
Смотрите, как это было!