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ВИДЕО ⟩ «Как в сказке!» В Кадриорге состоялось торжественное завершение фестиваля света

Limon.ee
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На протяжении трех дней, с 14 по 16 сентября, в парках Таллинна и в Старом городе можно было полюбоваться светом огней и чудесным зрелищем, которое предложил фестиваль «Свет шагает». 

Вчера, 16 сентября, фестиваль «Свет шагает» развернулся в Кадриорге и парке Паэ. Торжественное закрытие фестиваля состоялось на Лебедином пруду в 20:30, следом прошло шоу поющих фонтанов и шоу игры на лазерной арфе с участием Тийта Кикаса и Элины Нечаевой. На площадке Пиллапалу состоялось световое представление «Очарование вечера».

На территории парка Кадриорг были зажжены тысячи свечей и устроено множество световых инсталляций.

Смотрите, как это было!

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