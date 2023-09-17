Гороскоп на 17 сентября для всех знаков Зодиака: кому сегодня придется труднее всего?

Более сложная ситуация складывается в профессиональной сфере: приходится пересматривать приоритеты, браться за новые дела, порой весьма сложные и утомительные. Будьте готовы к критике руководства. Финансовая картина благоприятна, возможны небольшие денежные поступления.

Весы

Прекрасный день для увеселительных поездок и командировок, а также посещения корпоративных мероприятий. Состояние профессиональных дел тоже будет радовать, а в случае трудностей вы наверняка сможете получить поддержку сильных мира сего. Осторожнее с финансами: сегодня нежелательно делать крупные инвестиции и покупки.

Атмосфера в семье напряженная, возможны споры со старшими родственниками; наиболее серьезные разногласия вызовет ваш образ жизни. Любимый человек, напротив, проявит понимание и участие, найдет способ порадовать вас приятным сюрпризом. Жизненный потенциал несколько снижен, есть опасность переутомления.

Скорпион

День довольно неудачный, связанный с получением неприятных известий, а также раскрытием ваших секретов. Возможно появление информации, которая нанесет удар по вашей репутации. Недоброжелатели весьма изобретательны, союзники же не торопятся протянуть вам руку помощи. В этот день нежелательно подписывать договора о сотрудничестве, брать на себя какие-либо обязательства.

К сожалению, и в личной сфере влияние негативных тенденций дает о себе знать. Напряженность присутствует и в дружеских, и в романтических отношениях, заставляя вас вспоминать о старых обидах, неприятных событиях прошлого. Постарайтесь отвлечься; лучший способ борьбы с хандрой - визит в спортивный зал.

Стрелец