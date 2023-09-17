Гороскоп на 17 сентября для всех знаков Зодиака: кому сегодня придется труднее всего?

Неплохой день, хотя и не совершенно безоблачный. Наиболее серьезные проблемы связаны с деловыми отношениями, а труднее всего придется тем, кто запланировал командировки, встречи с иностранными и иногородними коллегами. Не возникнет серьезных преград на пути к профессиональному успеху, если отказаться от рискованных экспериментов и следовать традициям, пишет Дворец.
В сфере личных отношений ситуация мало подвержена переменам, однако возможно обострение старых проблем, что повлечет за собой необходимость решительных действий. Ссорящиеся пары не торопятся с примирением, хотя шансы преодолеть разногласия весьма высоки.
Овен
Овнов ожидает непростой день. Отношения с любимым человеком становятся натянутыми, возникают сомнения в том, что взаимное доверие и гармонию можно восстановить. К сожалению, ситуация усугубляется нестабильностью эмоционального фона, поэтому Овны страдают от перепадов настроения, совершают необдуманные поступки и совершенно не проявляют предусмотрительности.
Деловые отношения складываются роднее и проще, а уж с детьми и родителями Овны ладят просто прекрасно. Возможно улучшение финансового положения, получение подарков или возвращение старых долгов.
Телец
День плох с профессиональной точки зрения, но очень хорош с личной. Тельцам звезды советуют на время отложить дела и, с головой погрузившись в романтику, насладиться отношениями с любимым человеком. Одинокие представители знака могут рассчитывать на новые знакомства, однако следует иметь в виду: смешивать деловые и романтические отношения крайне нежелательно.
Нестабильность финансового положения внушает беспокойство, особенно дискомфортно будут чувствовать себя семейные Тельцы. Желательно отложить крупные покупки, воздержаться от рискованных инвестиций. Поездки принесут больше хлопот и суеты, чем позитивных эмоций.
Близнецы
День удачный для работы, деловых контактов, командировок, проведения и посещения корпоративных мероприятий. Близнецы легко заводят знакомства, в любой компании привлекают к себе внимание, без труда поднимают настроение окружающим. Но у многих представителей этого знака на душе кошки скребут – отношения с любимым человеком оставляют желать лучшего, личные проблемы кажутся неразрешимыми.
Состояние семейных дел радует, отношения с родственниками вполне гармоничны. Друзья готовы окружить вас заботой и вниманием, но рассчитывать на получение от них толковых советов не приходится: принимать решения нужно самостоятельно.
Рак
День Ракам предстоит трудный: проблемы и препятствия многочисленны, а сил для их преодоления, пожалуй, маловато. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей и родственников, а вот любимый человек едва ли выступит с вами «единым фронтом»: готовьтесь выслушать немало критических замечаний.
Профессиональные трудности связаны в основном с исправлением ранее допущенных ошибок, а также необходимостью пересматривать договоренности с партнерами. Нежелательны долгие поездки и серьезные физические нагрузки. Финансовая картина благоприятна, возможно возвращение старых долгов или получение награды за проделанную работу.
Лев
Снижен жизненный тонус Львов, поэтому представителям данного знака многие проблемы кажутся неразрешимыми. На самом деле, ситуация складывается далеко не катастрофическая, нужно лишь проявить немного упорства и настойчивости. Благоприятный день для встреч со старыми деловыми партнерами, восстановления давних деловых связей. Возможно получение предложений о смене работы.
Атмосфера в семье напряженная, беспокойная; ваши поступки вызывают неоднозначную реакцию. К сожалению, ваши объяснения и оправдания едва ли будут услышаны близкими, лучше набраться терпения и просто постараться пережить этот день мирно.
Дева
День в высшей степени благоприятен с точки зрения личных отношений, возможны романтические знакомства, легко зарождаются новые привязанности. Стабильные пары смогут решить давние проблемы, внести ясность в отношения. Дела семейные также не дают поводов для беспокойства, неприятные сюрпризы маловероятны.
Более сложная ситуация складывается в профессиональной сфере: приходится пересматривать приоритеты, браться за новые дела, порой весьма сложные и утомительные. Будьте готовы к критике руководства. Финансовая картина благоприятна, возможны небольшие денежные поступления.
Весы
Прекрасный день для увеселительных поездок и командировок, а также посещения корпоративных мероприятий. Состояние профессиональных дел тоже будет радовать, а в случае трудностей вы наверняка сможете получить поддержку сильных мира сего. Осторожнее с финансами: сегодня нежелательно делать крупные инвестиции и покупки.
Атмосфера в семье напряженная, возможны споры со старшими родственниками; наиболее серьезные разногласия вызовет ваш образ жизни. Любимый человек, напротив, проявит понимание и участие, найдет способ порадовать вас приятным сюрпризом. Жизненный потенциал несколько снижен, есть опасность переутомления.
Скорпион
День довольно неудачный, связанный с получением неприятных известий, а также раскрытием ваших секретов. Возможно появление информации, которая нанесет удар по вашей репутации. Недоброжелатели весьма изобретательны, союзники же не торопятся протянуть вам руку помощи. В этот день нежелательно подписывать договора о сотрудничестве, брать на себя какие-либо обязательства.
К сожалению, и в личной сфере влияние негативных тенденций дает о себе знать. Напряженность присутствует и в дружеских, и в романтических отношениях, заставляя вас вспоминать о старых обидах, неприятных событиях прошлого. Постарайтесь отвлечься; лучший способ борьбы с хандрой - визит в спортивный зал.
Стрелец
Несмотря на некоторое снижение жизненного потенциала, Стрельцы хорошо проведут этот день. Настроение будет переменчивым, но это не помешает достичь поставленных целей как в деловой, так и в личной сфере. Появляется шанс положить конец давним спорам и разногласиям, продвинуться в решении важных для вас вопросов. Очень удачным будет день для тех, кто начинает учебу или приступает к выполнению новых обязанностей.
Новые знакомства будут многообещающими, романтические свидания - приятными. Стрельцы могут рассчитывать на понимание и поддержку старших родственников. Единственное, что внушает беспокойство - это состояние финансовых дел. Стоит быть экономнее.
Козерог
Звезды подготовили Козерогам немало испытаний, но, увы, не позаботились о том, чтобы наделить представителей данного знака достаточными силами для преодоления препятствий. Другими словами, день обещает быть нелегким. Лучше всего он подходит для продолжения работы над долгосрочными проектами; не торопитесь получить результат, просто наилучшим образом выполняйте все, что необходимо - именно такой подход позволит избежать неприятностей.
В личных отношениях происходят перемены, которые вам не очень по душе, но остановить процесс уже не возможно. Придется приспосабливаться - если, конечно, вы дорожите отношениями и хотите их сохранить.
Водолей
С точки зрения работы день сложный, напряженный. Откладывается решение многих важных вопросов, возникает необходимость вести неприятные переговоры с руководством и представителями государственных инстанций. Возможен пересмотр условий сотрудничества с партнерами, что в отдаленной перспективе приведет к ухудшению вашего финансового положения.
В личной жизни картина складывается более благоприятная, можно говорить о переменах к лучшему. Возможны встречи со старыми знакомыми, появляется шанс восстановить отношения, прерванные из-за недоразумения или глупой ссоры. Вера в свои силы и оптимизм будут вам хорошими помощниками.
Рыбы
Рыбы могут рассчитывать на улучшение финансового положения, удачные сделки и получение выгодных предложений о сотрудничестве. Возможно благополучное завершение важных для вас дел, решение вопросов, от которых зависит ваше дальнейшее продвижение по служебной лестнице. Рассчитывать на поддержку руководства могут те, кто предлагает новые идеи.
Отношения с любимым человеком вселяют беспокойство: все идет не так, как вам хотелось бы, вероятны неприятные сюрпризы. Пора пересмотреть свое отношение к сложившимся обстоятельствам - ситуация изменится к лучшему, когда вы перестанете болезненно реагировать на происходящее.