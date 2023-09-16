Щедрая судьба и победа: гороскоп для всех знаков Зодиака на октябрь

Большинству из нас предстоит разрешить определенные задачи, которые неожиданно всплывут на поверхность, а кого-то ждет сложный выбор, способный изменить будущее. О том, что подготовили звезды в октябре 2023 года, рассказывает гороскоп.

Овен

Главной особенностью текущего месяца для Овнов станет их настойчивое желание подчинить окружающих своей воли. В некоторых ситуациях из-за чрезмерного упрямства и настойчивости вам предстоит вступить в конфронтацию с деловыми партнерами. Проявляйте больше гибкости в общении и помните о разумных компромиссах.

В делах семейных Овнам также рекомендуется научиться прислушиваться к желаниям второй половики и хотя бы иногда показывать заинтересованность в общем деле. В финансовой сфере в последней декаде октября вы имеете все шансы получить неожиданно высокую прибыль в ходе реализации давнего проекта.

Телец

Добрую половину октября Тельцам предстоит размышлять о сложном выборе, а в оставшиеся две недели - проявлять нерешительность в решениях. Чтобы не мучить себя понапрасну, постарайтесь прибегнуть к логике и прагматизму, расписав в каждом варианте плюсы и минусы. Иногда ответ очевиден, и порой вами просто руководят ненужные эмоции. Погрузившись в личные проблемы, не забывайте об обязательствах на работе, иначе рискуете показать слабые результаты и разочаровать руководство.

Близнецы