В Одессе гурман украл и съел красноухую черепаху

В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее пропала красноухая пресноводная черепаха. Во время следствия полицейские установили личность, причастную к исчезновению животного, и все обстоятельства преступления, и изъяли вещественные доказательства.

Выяснилось, черепаху украл 40-летний сосед потерпевшей.

«Находясь в общей с соседкой веранде, злоумышленник увидел в ванночке домашних любимцев женщины: двух красноухих американских черепах. Решив приготовить себе экзотическое блюдо, горожанин похитил одного из животных, кухонным молотком разбил ему панцирь, сварил и съел», - рассказали в полиции.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения, а также в жестоком обращении с животным, принадлежащим к позвоночным, что привело к его гибели. В частности, данные уголовные правонарушения квалифицируются по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Гурману грозит до восьми лет тюрьмы.