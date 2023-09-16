ВЕРНИТЕ 600 ЕВРО! ⟩ Обманутая эстонка ругает свой банк: к счастью, больше денег на счету не было

«Легко сказать, что сама сглупила! Но мне кажется, что мои деньги на самом деле совсем не защищены», - говорит Elu24 Кятлин, которая подверглась SMS-мошенничеству и расстроена тем, что банк не может отозвать ее деньги. «После того как человек ввел свои данные и платеж по карте был подтвержден дополнительным методом идентификации, банк, к сожалению, уже не может оспорить операцию с использованием карты», - поясняет Прийт Рум, пресс-секретарь банка LHV.
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«Я ждала одну посылку, которую из автомата отправили обратно, и подумала, что это сообщение как раз пришло по этому поводу», - рассказывает попавшая в ловушку мошенников Кятлин. Она получила от предположительно оказывающей услуги доставки компании EEpost SMS-сообщение, в котором говорилось о необходимости перейти по ссылке и обновить адрес товара.