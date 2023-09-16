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Головокружительный заработок: какой знак Зодиака станет миллионером в новом году

Limon.ee
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Богатство. Снимок иллюстративный.
Богатство. Снимок иллюстративный. Фото: gualtiero boffi/Shutterstock

Какой знак Зодиака станет миллионером в предстоящем новом году, и у кого появится свет в конце тоннеля, делится Teleprogramma.

Астролог Тамара Глоба считает, что у Тельцов есть все шансы стать главными богачами 2024 года. По ее словам, эти люди смогут воплотить в жизнь успешные проекты и стать для начальства светом в конце тоннеля.

Даже если в какой-то момент покажется, что ничего не получится - надо действовать. Глоба уверяет, что удача будет Тельцам помогать и всячески способствовать.

Головокружительный заработок им будет обеспечен.

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