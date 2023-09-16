Головокружительный заработок: какой знак Зодиака станет миллионером в новом году

Какой знак Зодиака станет миллионером в предстоящем новом году, и у кого появится свет в конце тоннеля, делится Teleprogramma.
Астролог Тамара Глоба считает, что у Тельцов есть все шансы стать главными богачами 2024 года. По ее словам, эти люди смогут воплотить в жизнь успешные проекты и стать для начальства светом в конце тоннеля.
Даже если в какой-то момент покажется, что ничего не получится - надо действовать. Глоба уверяет, что удача будет Тельцам помогать и всячески способствовать.
Головокружительный заработок им будет обеспечен.