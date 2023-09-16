ФОТО, ВИДЕО ⟩ У Берлинской оперы прошли протесты против выступления Анны Нетребко

Протестующие пришли с украинскими флагами и плакатами с надписями «Не давать сцену Нетребко», «Внимание! Русская культура - ​​спонсор войны».

В акции протеста также принял участие посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Галерея: Акция протеста против выступления Анны Нетребко в Берлинской государственной опере

15 сентября в Берлинском оперном театре состоялось выступление Нетребко в опере «Макбет».

Нетребко столкнулась с бойкотом ее концертов на Западе после того, как в феврале прошлого года началось полномасштабное военное вторжение России в Украину. Примерно через месяц после начала войны Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным всего несколько раз в своей жизни.

Опера Верди «Макбет», в которой Анна Нетребко исполняет роль леди Макбет, в сентябре будет исполнена трижды. Несмотря на онлайн-петицию, которую на данный момент подписали более 37 тысяч человек, а также открытые письма украинских активистов и сомнения местных политиков, руководство Берлинской оперы решило не отменять спектакль. Днем ранее директор оперы заявил, что, по его мнению, Анна Нетребко заняла проукраинскую позицию и имеет право на «второй шанс». О намерении бойкотировать оперу заявили мэр Берлина Кай Вегнер и берлинский сенатор по вопросам культуры Джо Чало.