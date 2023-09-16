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ФОТО ⟩ В Эстонии два друга отправились в поход и наткнулись на нечто необычное: «Здесь кто-то колдовал?»

Трийн Роос
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Походная тропа. Снимок иллюстративный.
Походная тропа. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

Двое мужчин отправились в Хийумаа в поход и обнаружили на перекрестке четырех дорог странную кучу вещей. «Здесь кто-то колдовал или в какую-то ролевую игру играл?» - задается вопросом один из участников похода, который считает, что некрасиво оставлять после себя такие вещи, пишет Elu24

Март (имя изменено, известен редакции) делится в социальных сетях историей о куче вещей, которую он нашел во время недавнего похода.

«Во время вчерашнего похода в Кыпу мы с другом обнаружили странное явление на перекрестке четырех дорог. Сначала мы были раздосадованы тем, что кто-то опять вывалил свой мусор на дорогу, но рассмотрев поближе, обнаружили странность», - пишет Март. «Коробки из-под тортов были аккуратно уложены поверх сандалий. Затем я заметил, что внутри левой сандалии лежит куча монет, а среди них - кольцо. По первоначальному мнению моего друга, там было монет на сумму не менее 20 евро», - пишет он.

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