ВИДЕО ⟩ Смотрите, как прошел второй день фестиваля «Свет шагает» в Старом городе

На протяжении трех дней, с 14 по 16 сентября, в парках Таллинна и в Старом городе можно будет полюбоваться светом огней и чудесным зрелищем, которое предложит фестиваль «Свет шагает». Вчера, 15 сентября, мероприятие развернулось в Старом городе.
Вчера жители Таллинна смогли насладиться световым представлением «Большая малярная работа», которое прошло у кинотеатра «Сыпрус», а также красочной видеопроекцией на стенах башен Вируских ворот.
Смотрите, как это было!
«Свет шагает» в Старом городе начался в 20:15 со светодиодного шоу студии Müstika. Позже в Саду датского короля всех ждало огненное шоу Эстонского Союза артистов театра огня. А в завершении вечера гости фестиваля смогли лицезреть незабываемое световое шоу с барабанщиками и танцовщиками - Siimude duo и DrumAttack.