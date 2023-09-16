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ВИДЕО ⟩ Смотрите, как прошел второй день фестиваля «Свет шагает» в Старом городе

Limon.ee
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На протяжении трех дней, с 14 по 16 сентября, в парках Таллинна и в Старом городе можно будет полюбоваться светом огней и чудесным зрелищем, которое предложит фестиваль «Свет шагает». Вчера, 15 сентября, мероприятие развернулось в Старом городе.

Вчера жители Таллинна смогли насладиться световым представлением «Большая малярная работа», которое прошло у кинотеатра «Сыпрус», а также красочной видеопроекцией на стенах башен Вируских ворот.

Смотрите, как это было!

«Свет шагает» в Старом городе начался в 20:15 со светодиодного шоу студии Müstika. Позже в Саду датского короля всех ждало огненное шоу Эстонского Союза артистов театра огня. А в завершении вечера гости фестиваля смогли лицезреть незабываемое световое шоу с барабанщиками и танцовщиками - Siimude duo и DrumAttack.

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