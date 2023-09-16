ВИДЕО ⟩ Смотрите, как прошел второй день фестиваля «Свет шагает» в Старом городе

Вчера жители Таллинна смогли насладиться световым представлением «Большая малярная работа», которое прошло у кинотеатра «Сыпрус», а также красочной видеопроекцией на стенах башен Вируских ворот.

«Свет шагает» в Старом городе начался в 20:15 со светодиодного шоу студии Müstika. Позже в Саду датского короля всех ждало огненное шоу Эстонского Союза артистов театра огня. А в завершении вечера гости фестиваля смогли лицезреть незабываемое световое шоу с барабанщиками и танцовщиками - Siimude duo и DrumAttack.