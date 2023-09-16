ВСЕМИРНАЯ ПАНИКА ⟩ Во Франции приостановлены продажи iPhone 12, а что же в Эстонии?

Во вторник, 12 сентября, французский надзорный орган, управляющий радиочастотами сообщил, что испытания на iPhone 12, который был выпущен в 2020 году, показали, что его излучение превышает допустимые нормы. Однако компания Apple в ответ заявила, что предоставила доказательства того, что они соблюдают нормы излучения, сообщает издание Би-би-си.