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ВСЕМИРНАЯ ПАНИКА ⟩ Во Франции приостановлены продажи iPhone 12, а что же в Эстонии?

Кристийна Рейманд
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iPhone 12. Снимок иллюстративный.
iPhone 12. Снимок иллюстративный. Фото: NYC Russ/Shutterstock

Франция обязала Apple прекратить продажу iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения. Теперь несколько европейских стран проводят расследование в отношении этих телефонов, пишет Elu24.

Однако эстонские власти ничего конкретного сказать не могут, и TTJA перекидывает этот вопрос в Департамент здоровья. «Департамент здоровья не проводит тестирование удельного коэффициента поглощения электромагнитного излучения от мобильных телефонов, возможно, что TalTech может располагать измерительным оборудованием», - отвечает Департамент здоровья.

Во вторник, 12 сентября, французский надзорный орган, управляющий радиочастотами сообщил, что испытания на iPhone 12, который был выпущен в 2020 году, показали, что его излучение превышает допустимые нормы. Однако компания Apple в ответ заявила, что предоставила доказательства того, что они соблюдают нормы излучения, сообщает издание Би-би-си.

Эта новость была подхвачена и финскими СМИ, и, по сообщению Helsingin Sanomat, Центр радиационной безопасности Финляндии не видит причин для беспокойства.

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