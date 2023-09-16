ВСЕМИРНАЯ ПАНИКА ⟩ Во Франции приостановлены продажи iPhone 12, а что же в Эстонии?

Франция обязала Apple прекратить продажу iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения. Теперь несколько европейских стран проводят расследование в отношении этих телефонов, пишет Elu24.
Однако эстонские власти ничего конкретного сказать не могут, и TTJA перекидывает этот вопрос в Департамент здоровья. «Департамент здоровья не проводит тестирование удельного коэффициента поглощения электромагнитного излучения от мобильных телефонов, возможно, что TalTech может располагать измерительным оборудованием», - отвечает Департамент здоровья.