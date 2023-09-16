Умер актер сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

Гришечкин умер 15 сентября, сообщила «Комсомольская правда». По данным издания, неделю назад Гришечкина госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Гришечкин служил в театре на Юго-Западе с момента его основания в 1977 году. Также актер работал в РАМТ, возглавлял Волжский драматический театр, а с 2017 года руководил театральной студией при Московском университете МВД России.

Вячеслав Гришечкин снялся более чем в 160 кинокартинах. Одна из самых известных его ролей - полковник Александр Староконь в сериале «Солдаты». Также он снимался в сериалах «Счастливы вместе», «Каменская» и «Бригада».