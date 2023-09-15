Игорь Николаев перенес обширный инфаркт: певец в реанимации в тяжелом состоянии

Днем Игорь Николаев попал в больницу после того, как почувствовал себя плохо. Знаменитого композитора лечат лучшие врачи, но его состояние ухудшается, пишет Стархит.
Сообщается, что Игорь Николаев переведен в реанимацию после того, как врачи обнаружили у него следы перенесенного обширного инфаркта. Сейчас медики экстренно стабилизируют его состояние.
Инсайдеры говорят, что автор хита «Дельфин и русалка» имеет серьезные проблемы с сердцем - ритм то учащается, то становится реже. Результаты ЭКГ тоже неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним.
Пока что Игорь Николаев находится в сознании, врачи выписали ему седативные препараты. Но в палату никого не впускают, даже самых близких родственников.
Игорь Юрьевич еще несколько дней назад публиковал кадры с дочкой Вероникой. Он постоянно проживает на даче, где у него большой участок и любимая студия.
Николаев признавался, что следит за здоровьем и регулярно ходит к врачу. А в форме его продолжает держать любимый теннис. Кроме того, он не пьет алкоголь.