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Игорь Николаев перенес обширный инфаркт: певец в реанимации в тяжелом состоянии

Limon.ee
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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Novikov Maxim

Днем Игорь Николаев попал в больницу после того, как почувствовал себя плохо. Знаменитого композитора лечат лучшие врачи, но его состояние ухудшается, пишет Стархит.

Сообщается, что Игорь Николаев переведен в реанимацию после того, как врачи обнаружили у него следы перенесенного обширного инфаркта. Сейчас медики экстренно стабилизируют его состояние.

Инсайдеры говорят, что автор хита «Дельфин и русалка» имеет серьезные проблемы с сердцем - ритм то учащается, то становится реже. Результаты ЭКГ тоже неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним.

Пока что Игорь Николаев находится в сознании, врачи выписали ему седативные препараты. Но в палату никого не впускают, даже самых близких родственников.

Игорь Юрьевич еще несколько дней назад публиковал кадры с дочкой Вероникой. Он постоянно проживает на даче, где у него большой участок и любимая студия.

Николаев признавался, что следит за здоровьем и регулярно ходит к врачу. А в форме его продолжает держать любимый теннис. Кроме того, он не пьет алкоголь.

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