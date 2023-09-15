РЕДКИЕ КАДРЫ ⟩ В Сети появилось видео, как Maybach Ким Чен Ына завозят в бронепоезд в России

В бронированном поезде северокорейского диктатора Ким Чен Ына есть отдельный вагон для транспортировки его автомобиля Maybach, пишет издание NV.ua. Видео того, как это происходит, взорвало Сеть.
Об этом свидетельствуют обнародованное в соцсетях видео его погрузки во время поездки главы КНДР в РФ.
Судя по всему, Ким Чен Ын не сильно доверяет российской стороне, предпочитая пользоваться собственным автопарком, к которому имеют доступ только люди из его окружения.
Какие еще секреты скрывает в себе бронепоезд главы северокорейского режима, можно только догадываться.
Смотрите видео!