РЕДКИЕ КАДРЫ ⟩ В Сети появилось видео, как Maybach Ким Чен Ына завозят в бронепоезд в России

Об этом свидетельствуют обнародованное в соцсетях видео его погрузки во время поездки главы КНДР в РФ.

Судя по всему, Ким Чен Ын не сильно доверяет российской стороне, предпочитая пользоваться собственным автопарком, к которому имеют доступ только люди из его окружения.

Ким Чен Ын в РФ Фото: 朝鮮通信社

Какие еще секреты скрывает в себе бронепоезд главы северокорейского режима, можно только догадываться.