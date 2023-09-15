ВИДЕО ⟩ Сотрудники службы безопасности этого мирового аэропорта вытворяли такое, что поразит любого путешественника!

На шокирующих кадрах видно, как 33-летний Лабарриус Уильямс и 20-летний Хосуэ Гонсалес вместе похищают деньги из сумок пассажиров на пункте досмотра E 29 июня.

На видеозаписи, предоставленной прокуратурой округа Майами-Дейд, видно, как Уильямс перекладывает предметы в корзине с вещами путешественников, а затем отходит в сторону, в то время как Гонсалес кладет руку на предмет.

Затем видно, как Гонсалес берет что-то в руку, вынимая из корзины, и тут же кладет это в карман, после чего возвращается на ленту конвейера.

В другом ролике видно, как Гонсалес начинает расстегивать молнию на сумочке, пока контейнер с ручной кладью пассажиров движется по ленте.

6 июля Уильямс, Гонсалес и третий агент службы безопасности аэропорта Элизабет Фустер были арестованы за то, что якобы вытащили 600 долларов из бумажника пассажира во время прохождения им контроля.

Фустер и Гонсалес признались в многочисленных кражах у пассажиров, заявив, что во время совместной работы они похищали в среднем 1000 долларов в день. В июле подозреваемым были предъявлены обвинения, и они были отстранены от своих должностей.