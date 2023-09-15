Лайма Вайкуле: человек не может быть у власти так долго. Он сходит с ума. Путин сошел с ума

«Человек не может быть у власти так долго. Он сходит с ума. Вот даже артисты, которые популярны какое-то время, думают, что они избранные, такие особенные. Они забывают, что они такие же люди, как все. И вот то же самое, мне кажется, произошло с Путиным. Он сошел с ума», - заявила Вайкуле.