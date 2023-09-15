Лайма Вайкуле: человек не может быть у власти так долго. Он сходит с ума. Путин сошел с ума

Латвийская певица Лайма Вайкуле считает, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин сошел с ума. Об этом она заявила в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, фрагмент которого опубликован 15 сентября на ее странице в Instagram.
«Почему Путин начал войну?» - спросила у певицы журналистка.
«Человек не может быть у власти так долго. Он сходит с ума. Вот даже артисты, которые популярны какое-то время, думают, что они избранные, такие особенные. Они забывают, что они такие же люди, как все. И вот то же самое, мне кажется, произошло с Путиным. Он сошел с ума», - заявила Вайкуле.
Певица также отметила, что лично знакома с российским президентом. Ее ответ прозвучал в полной версии интервью.
«Путин часто оставлял хорошее впечатление. Он хорошо умел притворяться. Но это все уже неважно. Если даже он хоть что-то сделал хорошее, оно все перечеркнуто уже сегодня», - отметила она.