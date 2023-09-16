Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: кого из вас сегодня ждут дурные вести?

Причиной проблем в романтических отношениях может стать ваше нетерпение, стремление немедленно получить желаемое. Постарайтесь смотреть на вещи более реалистично и не требовать невозможного от любимого человека. В поездках нужна осторожность, иначе приятное путешествие может обернуться проблемами со здоровьем. Отдых в компании друзей, а также посещение театра или концертного зала улучшат настроение.

Стрелец

Звезды рекомендуют Стрельцам быть сдержаннее в проявлениях эмоций и не предаваться фантазиям в то время, которое следовало бы посвятить интересным и полезным делам. Целеустремленность, упорство и трудолюбие - вот качества, которые сегодня совершенно необходимы для достижения успеха. Не все ваши начинания будут одобрены близкими, но достигнутые результаты наверняка внушат окружающим уважение.

Возможны серьезные разногласия с любимым человеком, некоторым представителям знака придется всерьез задуматься о необходимости значительных перемен в личной жизни. Избегайте ситуаций, связанных с риском и берегите себя: жизненный потенциал снижен, проблемы со здоровьем не исключены.

Козерог

Козероги рискуют погрузиться в пессимизм и оказаться в плену мрачных и угнетающих мыслей. Постарайтесь найти подлинную причину своего душевного дискомфорта - вероятнее всего, она связана с работой, отношениями с коллегами и руководством. Сегодня вы не должны предпринимать решительных действий, но вполне можете решить, как будете поступать в будущем. Посоветуйтесь с друзьями, выслушайте советы родственников, даже если они придутся вам не по вкусу.