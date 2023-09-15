Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 16-17 сентября

16 и 17 сентября - благоприятное время для закладки позитивных программ на следующий лунный месяц, поэтому эти дни можно планировать будущие действия - прежде всего, в профессиональном и деловом отношении, а также определять тактику и стратегию поставленных целей.

Итак, вот они, три везунчика Вселенной в эти выходные:

Телец

Тельцы - особенно те из них, кто в эти дни займутся планированием своих будущих свершений - уподобятся спортсмену, находящемуся на низком старте: чем удачнее он выберет цели для достижения, тем быстрее стартует, и, вслед за этим, придет к финишу. Главное для представителей знака - сосредоточиться на составлении планов, это необходимо для того, чтобы учесть все тонкости и нюансы и не допустить ошибок, пишет TSN.

Рак

Ракам - преимущественно тем из них, кто давно собирался приобрести новое жилье - звезды настоятельно советуют посвятить нынешние выходные выбору новой квартиры или дома. Представители знака смогут найти вариант, который устроит их во всех отношениях - в плане планировки, расположения и, что немаловажно, финансов. Правда, оформлять документы на право собственности в эти дни не стоит - этот процесс нужно перенести на начало недели.

Дева