ВИДЕО ⟩ Невероятное решение: на что пошел президент Эстонии Алар Карис с супругой, чтобы помочь онкобольным согражданам

Благотворительный аукцион платьев и галстуков «500 платьев» впервые был проведен в 2020 году, когда собрали средства на новый 3D-маммограф для Эстонского общества борьбы с раком.

Теперь аукцион проходит снова, и 30 августа Катри Линк, инициатор и организатор акции, начала сбор платьев. На этот раз деньги собираются на покупку столь необходимого Эстонскому онкологическому обществу компьютерного томографа, а вместо платьев мужчины могут пожертвовать галстуки. Собранные платья и галстуки будут проданы на благотворительном аукционе на сайте osta.ee в ноябре.