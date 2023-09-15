На благотворительном аукционе платьев собирают средства на покупку компьютерного томографа, и в этом участвуют, в частности, эстонские знаменитости. Посмотрите видео, чтобы узнать, какие красивые платья вы можете приобрести!
ВИДЕО ⟩ Невероятное решение: на что пошел президент Эстонии Алар Карис с супругой, чтобы помочь онкобольным согражданам
Благотворительный аукцион платьев и галстуков «500 платьев» впервые был проведен в 2020 году, когда собрали средства на новый 3D-маммограф для Эстонского общества борьбы с раком.
Теперь аукцион проходит снова, и 30 августа Катри Линк, инициатор и организатор акции, начала сбор платьев. На этот раз деньги собираются на покупку столь необходимого Эстонскому онкологическому обществу компьютерного томографа, а вместо платьев мужчины могут пожертвовать галстуки. Собранные платья и галстуки будут проданы на благотворительном аукционе на сайте osta.ee в ноябре.
Посмотрите видеоролик, чтобы узнать, какие красивые платья пожертвовали для аукциона самые известные люди Эстонии, и удивитесь, какой значительный вклад внес президент ЭР Алар Карис и его супруга: