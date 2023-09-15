ФОТО ⟩ «Перелетела через капот!» На недавно открытой улице Вана-Каламая случилось первое ДТП

«Водитель эклектросамоката ехала по тротуару и перелетела через капот автомобиля. Она двигалась не по полосе, предназначенной для велосипедистов», - сказал житель Каламая, ставший очевидцем аварии на перекрестке улиц Вана-Каламая и Соо.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимов, в 12.33 поступило сообщение о ДТП на улице Соо, в котором 34-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, сбила 33-летнюю женщину, управлявшую электросамокатом. Точные обстоятельства происшествия пока выясняются.

Реконструированная улица вызвала много критики

13 сентября в Postimees писали, что организация движения на реконструированной улице Вана-Каламая нуждается в доработке. Проведенный за день до этого опрос показал, что по сравнению с первыми днями, когда улица была полностью односторонней и было довольно много людей, ехавших не в том направлении, за две недели ситуация нормализовалась.

Тем не менее, перекресток улиц Вана-Каламая и Тёэстузе-Нийне вызывает беспокойство у многих родителей. «Есть опасение, что дети, уткнувшись носом в телефон, не заметят, как будут переходить перекресток, где главной дорогой является не Вана-Каламая, а другая улица. Даже взрослые невнимательны на этом перекрестке», - говорится в статье.