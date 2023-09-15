ФОТО ⟩ «Перелетела через капот!» На недавно открытой улице Вана-Каламая случилось первое ДТП

«Водитель электросамоката перелетела через капот автомобиля», - рассказывает житель Каламая, ставший свидетелем аварии на перекрестке улиц Вана-Каламая и Соо, пишет Elu24.
«Водитель эклектросамоката ехала по тротуару и перелетела через капот автомобиля. Она двигалась не по полосе, предназначенной для велосипедистов», - сказал житель Каламая, ставший очевидцем аварии на перекрестке улиц Вана-Каламая и Соо.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимов, в 12.33 поступило сообщение о ДТП на улице Соо, в котором 34-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, сбила 33-летнюю женщину, управлявшую электросамокатом. Точные обстоятельства происшествия пока выясняются.
Реконструированная улица вызвала много критики
13 сентября в Postimees писали, что организация движения на реконструированной улице Вана-Каламая нуждается в доработке. Проведенный за день до этого опрос показал, что по сравнению с первыми днями, когда улица была полностью односторонней и было довольно много людей, ехавших не в том направлении, за две недели ситуация нормализовалась.
Тем не менее, перекресток улиц Вана-Каламая и Тёэстузе-Нийне вызывает беспокойство у многих родителей. «Есть опасение, что дети, уткнувшись носом в телефон, не заметят, как будут переходить перекресток, где главной дорогой является не Вана-Каламая, а другая улица. Даже взрослые невнимательны на этом перекрестке», - говорится в статье.
То, что обновленная улица Вана-Каламая опасна для маленьких пешеходов, горячо обсуждается и в группе Kalamaja в Facebook. «Когда идешь по ней, то в некоторых местах даже не замечаешь, что она пересекает автомобильную или трамвайную полосу, потому что нет "зебры", к которой приучены и привыкли дети. Что еще хуже, "зебра" местами не нарисована, и эта неровная, чередующаяся дорожная разметка сбивает с толку», - сетует автор.
Что еще беспокоит людей?
В той же группе результат уже обсуждался, и были оставлены сотни комментариев. Мнение жителей Каламая в социальных сетях в подавляющем большинстве случаев негативное, и положительных отзывов не так много. Людей беспокоит отсутствие зелени и обилие асфальтового покрытия, а также одностороннее расположение улиц.
Торжественное открытие обновленной улицы Вана-Каламая состоялось 1 сентября в рамках уличного фестиваля. Реконструируемая территория начинается в конце улицы Нунне со стороны Тоомпуйесте, проходит в основном вдоль улицы Вана-Каламая и заканчивается на улице Суур-Патарей. Перед Балтийским вокзалом и гимназией имени Густава Адольфа создана новая площадь. Около Балтийского вокзала пешеходы теперь будут переходить дорогу не через тоннель, а по пешеходному переходу.
Пространство улицы Вана-Каламая было реконструировано в 2017 году по результатам выигранного архитектурного конкурса Kasvulava архитекторами Сийри Валлнер, Индреком Пейлом и Кристель Нийсуке из бюро Kavakava OÜ. Реконструкцией улицы занималась компания Tallinna Teede AS. Общая стоимость работ, включая работы, выполненные AS Tallinna Vesi, составила 9,7 миллионов евро.