25-летний Мартин Леопард, преподававший физику и программирование в двух таллиннских школах, в среду был приговорен к условному тюремному сроку за неэтичное поведение по отношению к собственным ученикам. «Это стало большим потрясением для учителей, многих учеников, а также для родителей», - признается Ану Лууре, директор Таллиннской гимназии Лиллекюла. По ее словам, Леопард был любимцем школьников, пишет Kuuuurija.
Для подписчиков
Любимый учитель оказался сексуальным преступником. Директор гимназии: это стало большим потрясением для всех
В среду 25-летний Мартин Леопард предстал перед Харьюским уездным судом. Учитель, работавший в нескольких школах Таллинна, обвиняется в неоднократном вступлении в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также в совершении других действий сексуального характера. Кроме того, Леопарда обвиняли в том, что он склонял несовершеннолетних к употреблению алкоголя.