Любимый учитель оказался сексуальным преступником. Директор гимназии: это стало большим потрясением для всех

В среду 25-летний Мартин Леопард предстал перед Харьюским уездным судом. Учитель, работавший в нескольких школах Таллинна, обвиняется в неоднократном вступлении в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также в совершении других действий сексуального характера. Кроме того, Леопарда обвиняли в том, что он склонял несовершеннолетних к употреблению алкоголя.