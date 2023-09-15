Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 сентября 2023 года

Павел Глоба - ведущий специалист в области астропрогнозов. Его советы помогают сотням тысяч людей преуспевать в любви и делах каждую неделю. Настало время узнать, что приготовила нам судьба с 18 по 24 число, пишет Dailyhoro.
Важная миссия есть у каждого Знака Зодиака. У каждого человека есть истинная цель в жизни, которую, возможно, многие еще не постигли. Эксперты портала Megagoroskop, которые поделились мнением известного астролога, отмечают, что нам с вами удастся раскрыть эту тайну или приблизиться к ней. В любом случае лучше не опускать руки. Всё, что будет происходить сейчас, крайне важно. Во всем нужно будет искать тайные знаки, которые посылает вам Вселенная.
Овен
Энергетика планет будет созидательной для Овнов, поэтому им стоит поскорее избавиться от всех страхов и показать миру, кто они есть на самом деле. Можно избавиться также от старых вещей, от ненужных связей. Отношения, которые изжили себя, нужно прерывать, потому что они тянут ко дну. Успех будет чаще всего сопутствовать Овнам, которые занимают руководящие должности. Если их работа связана с завоеванием доверия, то им улыбнется удача.
Телец
Тельцам нужно принимать правильно критику. Самим же представителям данного Знака лучше не критиковать никого. Чтобы жизнь изменилась к лучшему, им понадобится укрепить свои позиции и бросить все силы на завоевание доверия окружающих. Тельцы богатеют очень быстро, но находят неприятности тоже весьма стремительно. В конце сентября им нужно научиться правильно расходовать силы. Планирование в этом им поможет.
Близнецы
Это будет прекрасное время для рутинной работы, для переговоров, для больших покупок. В любви лучше следовать, а не вести. Близнецы могут позволить любимому человеку самому принимать важные для себя решения. Это поднимет авторитет в его глазах. Немного внимания к мелочам тоже не повредит. Венера берет инициативу в свои руки. Удача в любви ждет тех, кто сможет выбраться из плена своих страхов. То же можно сказать и про работу.
Рак
Раки слишком много думают. С 18 по 24 число лучше не думать, а действовать. Капля безрассудности поможет преуспеть во всем. Это будет очень и очень продуктивный период для Раков. Нужно пользоваться каждой возможностью, чтобы стать богаче, лучше, добрее, умнее и счастливее. Планеты может подбросят приятный подарок, если Раки захотят изменить что-то в себе. Это время отлично подходит для самоанализа, для работы над собой.
Лев
Львам можно смело менять обстановку, отправляться в отпуск или в гости на недельку. Главное для них сейчас - это избавиться от одиночества. Пришла пора найти любовь, дружбу, наладить отношения с близкими. Планеты помогут Львам настроиться на нужный лад, обрести уверенность в себе и просто стать сильнее. Это их время, которое наполнено возможностями.
Дева
В любви Девам потребуется только немного уверенности и желание найти свою половинку. Сейчас нужно следить за мыслями - они управляют здоровьем и удачей. На работе тоже все будет получаться. Главное - не упустить свой шанс. Все цели будут достигнуты. Нужно только немного постараться, преодолев себя и свою лень. Не стоит думать, что все сможет разрешиться само по себе - участие Дев просто обязательно во всем.
Весы
Весам нужно будет активизировать все свои внутренние ресурсы. Не желательно бросать все свои силы сразу в бой. Необходимо разведывать обстановку, а потом осторожно двигаться вперед. Только после этого переходите в наступление. Старайтесь смотреть только вперед, не оглядываясь на прошлые ошибки. Увидеть будущее Весам помогут вещие сны. Только сами Весы ответственны за свои провалы и ошибки.
Скорпион
Скорпионам можно смело просить помощи у коллег, друзей, знакомых и близких. Главное сейчас - быть честными. Это тоже поможет преуспеть в любви и в работе. Привлечь успех Скорпионам поможет отсутствие зависти. Этим людям придется задуматься о том, как сохранить самообладание и желание двигаться вперед. Эти семь дней многому научат Скорпионов. Чем-то придется пожертвовать, что-то придется обрести.
Стрелец
Стрельцам лучше избегать плотного общения с эгоистичными людьми. Местью дело не поправить сейчас, поэтому Стрельцы могут оказаться в безвыходной ситуации. Трудность выбора будет очевидной, ведь нужно будет решить, по какому пути двигаться дальше - по кратчайшему и опасному, либо по легкому и лишенному опасностей, но долгому и нудному. В выходные можно заняться делами по дому.
Козерог
Планеты будут разгонять все мысли Козерогов. Им нужно расслабиться и думать о чем-нибудь приятном. Если они встретятся лицом к лицу с ситуацией сложной и неоднозначной, то можно будет довериться интуиции, потому что логика не поможет. При этом лучше быть верными своим принципам, но не стремиться к господству во всех областях. Помощников сейчас, скорее всего, не будет, потому что все заняты своими делами.
Водолей
Лучший талисман удачи для Водолеев - это их желания и амбиции. Их сила может быть необузданной, однако нужно направить их в верное русло. На стороне этих людей будет Венера, покровитель эмоций и силы. Сейчас нужно будет решить, куда и как идти дальше. Астрологи не советуют бросать все ресурсы на то, что не особо актуально. Водолеям лучше быть предельно осторожными и осмотрительными, особенно с деньгами.
Рыбы
Сила Рыб в харизме, но они порой ленивы, что побороть не так-то просто. Эти дни будут весьма продуктивными, поэтому с ленью придется разобраться, да поскорее. Бороться со страхами и проблемами придется самостоятельно, но лучше не отвергать помощь других людей, если они сами проявят инициативу. Также лучше оставаться самими собой, не давая себе повода уходить в мир иллюзий.