Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 сентября 2023 года

Скорпион

Скорпионам можно смело просить помощи у коллег, друзей, знакомых и близких. Главное сейчас - быть честными. Это тоже поможет преуспеть в любви и в работе. Привлечь успех Скорпионам поможет отсутствие зависти. Этим людям придется задуматься о том, как сохранить самообладание и желание двигаться вперед. Эти семь дней многому научат Скорпионов. Чем-то придется пожертвовать, что-то придется обрести.

Стрелец

Стрельцам лучше избегать плотного общения с эгоистичными людьми. Местью дело не поправить сейчас, поэтому Стрельцы могут оказаться в безвыходной ситуации. Трудность выбора будет очевидной, ведь нужно будет решить, по какому пути двигаться дальше - по кратчайшему и опасному, либо по легкому и лишенному опасностей, но долгому и нудному. В выходные можно заняться делами по дому.

Козерог

Планеты будут разгонять все мысли Козерогов. Им нужно расслабиться и думать о чем-нибудь приятном. Если они встретятся лицом к лицу с ситуацией сложной и неоднозначной, то можно будет довериться интуиции, потому что логика не поможет. При этом лучше быть верными своим принципам, но не стремиться к господству во всех областях. Помощников сейчас, скорее всего, не будет, потому что все заняты своими делами.

Водолей

Лучший талисман удачи для Водолеев - это их желания и амбиции. Их сила может быть необузданной, однако нужно направить их в верное русло. На стороне этих людей будет Венера, покровитель эмоций и силы. Сейчас нужно будет решить, куда и как идти дальше. Астрологи не советуют бросать все ресурсы на то, что не особо актуально. Водолеям лучше быть предельно осторожными и осмотрительными, особенно с деньгами.

Рыбы