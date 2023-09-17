«Сравнивая с тем, как трудно мне было в 99-м году, когда я только приехала в Нарву, сейчас, честно говоря, легко!» - сказала Катри Райк в интервью порталу Limon.ee. Разговор о жизни мэра Нарвы, ее болях, страхах, радостях и переживаниях был записан на фестивале Station Narva. Спустя несколько дней стало известно, что мэру Нарвы собираются выразить недоверие.

В субботу, 16 сентября, Катри Райк оставила свой пост, а мы решили опубликовать это беззаботное видеоинтервью, где теперь уже бывший мэр Нарвы признается в любви городу и его жителям. На этих кадрах Райк такая, какой ее не привыкли видеть в новостях, она признается в страстной любви к джакузи и рассказывает о том, почему мужики в Нарве могут набить друг другу морды.