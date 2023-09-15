«Возвращение домой пошло не по плану»: эстонец, застрявший в Болгарии, получил шокирующее известие

2 сентября мы писали о том, что Болгария наконец-то приняла решение по поводу насильно удерживаемого там эстонца и дала ему разрешение на выезд из страны. «У меня есть бумага, я должен предъявить ее на границе. Там написано, что я могу временно покинуть страну. Однако водительское удостоверение мне не вернули», - говорит Маргус, эстонец, которому пришлось все лето провести в Болгарии. Его обвинили в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, что, по словам Маргуса, невозможно, поскольку, он никогда даже не пробовал наркотики.

Однако поездка домой, запланированная на 3 сентября, отменилась, так как у Маргуса случился сердечный приступ, и вместо посадки в самолет он оказался в реанимации. Вечером 5 сентября его выписали из больницы, и он купил билет на рейс, вылетающий на следующий день. Он ехал в аэропорт Бургаса, с надеждой представляя, как наконец-то попадет домой, наестся до отвала, заснет в своей постели и на следующий день сразу же начнет отдавать долги. Но этого не произошло, так как Маргусу отказали в посадке. Несмотря на то что у Маргуса была бумага из прокуратуры, разрешающая ему покинуть страну, она не была зафиксирована в системе аэропорта. Раздосадованный мужчина вернулся в гостиницу и начал активно общаться с посольством Эстонии.