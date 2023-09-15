1 сентября Маргус, эстонец, находящийся в Болгарии, надеялся, что ему наконец-то удастся вылететь в Эстонию. Однако судьба преподнесла ему еще несколько ударов - все три попытки попасть домой провалились, кроме того, стали известны результаты теста на наркотики. «Эта новость стала для меня шоком. Я как будто живу в кино. Люди не могут поверить, что такое возможно», - говорит Маргус, который до сих пор находится в Болгарии после перенесенного инфаркта, пишет Elu24.
Для подписчиков
«Возвращение домой пошло не по плану»: эстонец, застрявший в Болгарии, получил шокирующее известие
2 сентября мы писали о том, что Болгария наконец-то приняла решение по поводу насильно удерживаемого там эстонца и дала ему разрешение на выезд из страны. «У меня есть бумага, я должен предъявить ее на границе. Там написано, что я могу временно покинуть страну. Однако водительское удостоверение мне не вернули», - говорит Маргус, эстонец, которому пришлось все лето провести в Болгарии. Его обвинили в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, что, по словам Маргуса, невозможно, поскольку, он никогда даже не пробовал наркотики.