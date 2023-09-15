Стало известно, какие имена были самыми популярными среди молодых родителей Эстонии в августе

Зарегистрировано 11 пар близнецов: две праы мальчиков, четыре пары девочек и пять смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано 322 рождения, в Харьюмаа - 166, на Хийумаа - 5, в Ида-Вирумаа - 63, в Йыгевамаа - 18, в Ярвамаа - 20, в Ляэнемаа - 9, в Ляэне-Вирумаа - 49, в Пылвамаа - 19, в Пярнумаа - 65, в Рапламаа - 25, на Сааремаа - 27, в Тартумаа - 136, в Валгамаа - 13, в Вильяндимаа - 33 и 23 в Вырумаа.

В августе самыми популярными именами девочек были София (10), Эмилия (9) и Нора (8). Самыми популярными именами мальчиков были Оливер (8), Хьюго (7) и Ромет (6).

В августе было заключено 902 брака, из них 57 - нотариусами, 67 - священнослужителями. Было зарегистрировано 234 развода. В августе прошлого года было заключено 948 браков и 242 развода.

В августе было зарегистрировано 1182 случая смерти по сравнению с 1343 на тот же период прошлого года.